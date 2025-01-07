Otomotiv Sektöründe Yıllık İhracat Rekoru: 37 Milyar Dolar

Otomotiv Sektöründe Tüm Zamanların İhracat Rekoru Kırıldı

Otomotiv sektörü, 2023 yılında 37 milyar 211 milyon 661 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Bu başarı, Türkiye'nin otomotiv alanında vites artırarak, küresel firmaların üretim merkezi haline gelmesinin bir göstergesi.

Sektör İhracatındaki Artış

Son 5 yıldır kesintisiz olarak artış gösteren otomotiv ihracatı, 2020 yılında 25,5 milyar dolar, 2021 yılında 29,3 milyar dolar, 2022 yılında 31 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı için tahminler ise 35 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirileceği yönünde.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı 2024 yılında %2,5 artış göstererek 262 milyar dolara ulaşacak. Bu artışın yanı sıra otomotiv sektörünün toplam ihracattaki payı da %16,5 olarak hesaplandı.

Alt Mal Grupları ve İhracat Rakamları

Otomotiv sektörü alt mal grubuna göre yapılan ihracat rakamları ise şöyle:

Otomotiv Ana Sanayi: 21,9 milyar dolar

Otomotiv Yan Sanayi: 13,4 milyar dolar

Otomotiv Endüstrisi: 1,5 milyar dolar

Otomotiv Yan Sanayi Diğer Taşıt Araçları: 272,7 milyon dolar

Mineral Yakıtlar ve Yağlar: 10 milyon dolar

Savunma ve Havacılık Sanayi: 134,3 milyon dolar

Ülkeler Arası İhracatın Dağılımı

Otomotiv ihracatının en fazla yapıldığı ülke Almanya oldu ve bu ülkeye yapılan ihracat 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya'yı Fransa (4,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (4,2 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar) ve İspanya (2,5 milyar dolar) takip etti.

Değer bazında yapılan ihracat artışında ise Birleşik Krallık lider konumda. 2024 yılında bu ülkeye 876,1 milyon dolarlık bir artış sağlandı.

İl Bazında İhracat Miktarları

Geçen yıl otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapılan il ise Kocaeli oldu ve 9,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bunu İstanbul (8,3 milyar dolar), Bursa (7,7 milyar dolar), Sakarya (5,5 milyar dolar) ve Ankara (1,4 milyar dolar) takip etti.