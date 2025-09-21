Otto Gezegen: Türkmenistan Aşkabat Lisesi TEKNOFEST'te

Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi takımı Otto Gezegen, TEKNOFEST'te Eğitim Teknolojileri yarışmasında ikinci dereceden denklemleri somutlaştıran projeyle yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:52
Otto Gezegen: Türkmenistan temsilcisi TEKNOFEST sahnesinde

Genç mucitler eğitimde bir kavramı somutlaştırdı

Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi takımı Otto Gezegen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenleniyor; Anadolu Ajansı ise festivalin Global İletişim Ortağı olarak yer alıyor. Festival, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Otto Gezegen takımı, geliştirdikleri proje ile Eğitim Teknolojileri yarışmasında yarıştı. Takım, ikinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemler konusunu somutlaştırarak öğrencilerin konuyu daha iyi anlamasını sağlamayı amaçlayan bir çalışma sundu.

Takım danışmanı ve matematik öğretmeni Selman Herdem, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede lise düzeyinde TEKNOFEST'e katıldıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Türkmenistan adına TEKNOFEST'te bulunuyoruz. Takımımızla gurur duyuyoruz. Bize bu imkanları sağlayan Türkiye ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi "Otto Gezegen", TEKNOFEST'e katıldı. Türkmenistan'dan TEKNOFEST'e katılmak için gelen Aşkabat Türk Anadolu Lisesi takımı Otto Gezegen, geliştirdikleri projeyle Eğitim Teknolojileri yarışmasına katıldı. Takım danışmanı ve matematik öğretmeni Selman Herdem (sağ 3), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

