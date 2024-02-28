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ÖTV'siz araç fırsatından artık o kişiler de yararlanacak! Herkesi ucuza araç sahibi yapacak fırsat

Mahkemenin Emsal Kararıyla Yüzde 90 Engel Raporuna Sahip Vatandaşlar, ÖTV İndiriminden Yararlanacak! Türkiye genelinde binlerce engelli, yeni hukuki adım ile vergi avantajlarına kavuşacak.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 08:20
ÖTV'siz araç fırsatından artık o kişiler de yararlanacak! Herkesi ucuza araç sahibi yapacak fırsat

Türkiye'de Engellilere Yeni Hak: Mahkemenin Emsal Kararıyla Yüzde 90 Engel Raporuna Sahip Vatandaşlar, ÖTV İndiriminden Yararlanabilecek!

Kayseri'de yaşayan ve yüzde 81 engelli olan Avukat İsmail Arslan'ın başlattığı hukuki süreç sonucunda, mahkeme tarafından verilen karar ile yüzde 90 engel raporuna sahip diğer engelli vatandaşlar da ÖTV indiriminden faydalanabilecek. Bu karar Türkiye'de bir ilk olup, engelli bireylerin araç kullanma yeteneği dikkate alınarak alınmış bir karar niteliği taşıyor.

Avukat İsmail Arslan

Arslan, kendi durumunu örnekleyerek, mevcut yasal düzenlemelere göre yüzde 90'ın altında olan engelli bireylerin, araçlarını kendileri kullanabiliyorsa ÖTV istisnasından faydalanabildiğini belirtiyor. Ancak yüzde 90'ın üzerinde engel oranına sahip olanlar için bu durumun problem yarattığını ifade ediyor. Arslan'ın engel oranı yüzde 81 olmasına rağmen araç kullanma yeteneği olmadığı için ÖTV istisnasından yararlanamadığına dair yaptığı başvuru, mahkeme tarafından olumlu sonuçlanarak, Türkiye genelindeki binlerce engelli vatandaş için emsal bir karar haline geldi.

Avukat İsmail Arslan

Avukat Arslan, mahkemenin aldığı kararın, mevcut yasal düzenlemelere ters düşse de hukuki olarak geçerli olduğunu belirtiyor. Türkiye genelindeki tüm engellilerin bu karardan yararlanabilmesini umut eden Arslan, "Oranın ne olduğu önemli değil, araç kullanma yeteneği olmayan engellilerin bu haktan yararlanacağını umuyorum" diyor. Arslan'ın kararı, hukuk sistemine bir ilk niteliği taşıyarak, engellilerin ÖTV indiriminden faydalanma hakkını genişletiyor.

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