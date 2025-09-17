OVP, Katılım Finansını Güçlendiriyor: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Hedefte

OVP (2026-2028), katılım finansını güçlendirerek kalkınma ve yatırım bankaları kurulmasını, katılım sigortası ve emeklilik kapsayıcılığının artırılmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:04
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, Orta Vadeli Programın (OVP) 2026-2028 dönemi hedeflerinin katılım finansını güçlendirmeye odaklandığını açıkladı. Akben, programın katılım esaslı finansal altyapının derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönünde önemli adımlar içerdiğini söyledi.

OVP'de öne çıkan hedefler

AA muhabirlerinin 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgilere göre program döneminde katılım sigortacılığı ve emeklilik planlarının kapsayıcılığının artırılması, katılım finans sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kalkınma ve yatırım bankaları ile banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Programda, katılım finans ekosistemi için düzenleyici çerçeve geliştirilecek ve ürün-hizmet çeşitliliği artırılacak. Tamamen katılım ilkelerine göre faaliyet gösterecek kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin düzenlemelerin uygulamaya alınacağı, ayrıca katılım esaslı faaliyet gösteren banka dışı finansal kuruluşlar için düzenleme altyapısının oluşturulacağı bildiriliyor.

OVP ayrıca katılım sigortacılığı mevzuat altyapısının güçlendirilmesi ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığının genişletilmesini de içeriyor. Program, katılım finansının finansal kapsayıcılığı artırma ve reel sektöre uzun vadeli kaynak sağlama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

OVP'nin açıklandığı tarih itibarıyla Türkiye'de bankacılık sektöründe 9 katılım bankası faaliyet gösteriyor.

Mehmet Ali Akben'in değerlendirmesi

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, OVP'de katılım finans ekosistemine yönelik hedeflerin açık ve kapsamlı biçimde yer almasının Türkiye'nin finansal sistemini derinleştirme ve çeşitlendirme vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Akben, katılım esaslı bankalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Katılım esasına göre faaliyet gösterecek kalkınma ve yatırım bankalarının kurulması, reel ekonomiye uzun vadeli kaynak aktarımını destekleyecek." Bu yapının enerji, altyapı ve teknoloji gibi stratejik alanlara yönlendirilecek yatırımlarda katılım finans ilkelerinin daha etkin kullanılmasına imkan tanıyacağını vurguladı.

Akben, banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleme altyapısının oluşturulmasının finansman, leasing ve fintech gibi alanlarda katılım esaslı çözümlerin geliştirilmesini sağlayarak ekosistemin kapsayıcılığını artıracağını belirtti. Ayrıca, "Katılım sigortacılığı ve emeklilik planlarının geliştirilmesi ise risk paylaşımı ve sosyal adalet ilkelerine dayalı olarak bireylerin ve kurumların uzun vadeli güvence altına alınmasını destekleyecek, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına katkı sunacaktır." dedi.

Katılım finans sisteminin kurumsal dönüşümünü destekleyecek mekanizmaların tesis edilmesinin şeffaflık, denetim ve uyum standartlarının güçlendirilmesiyle sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini artıracağını söyleyen Akben, OVP'nin katılım finansın hem yurtiçinde hem de bölgesel ve küresel ölçekte güçlenmesi için stratejik bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

