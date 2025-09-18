Özbekistan Avrasya Kalkınma Bankası'na (EABR) Resmen Üye Oldu

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) üyeliğini onayladı; hisselerin ödemelerine ilişkin takvim belirlendi.

Özbekistan Avrasya Kalkınma Bankası'na (EABR) Resmen Üye Oldu

Özbekistan Avrasya Kalkınma Bankası'na (EABR) resmen üye oldu

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) üyeliğini öngören kararnameyi imzaladı.

Üyelik süreci ve ödemeler: Buna göre, Özbekistan'ın üyelik için Avrasya Kalkınma Bankasına ait hisseleri satın alması amacıyla yapacağı ödemelerin takvimi belirlendi. Ödemeler, bu yıl Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilecek ve 2026 yılından itibaren devlet bütçesinden tahsis edilecek.

Bankanın kuruluşu ve bölgesel üyelikler

Avrasya ülkelerindeki ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ülkeleri arasında entegrasyonun pekiştirilmesi amacıyla 2006’da Rusya ile Kazakistan tarafından kurulan, merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Avrasya Kalkınma Bankasına; Tacikistan ve Ermenistan 2009’da, Belarus 2010’da, Kırgızistan ise 2011’de üye olmuştu.

