Özel bankadan kaçmaz kampanya! Bunu yapan karşılıksız 10.000 TL para alacak

ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere yönelik rekor promosyon kampanyası düzenliyor. 31 Ocak 2024 tarihine kadar başvuru yaparak emekli maaşını ING Bank'a taşıyan vatandaşlar, 3 yıllık maaş tahlili karşılığında 10.000 TL'lik promosyon kazanıyor. Ayrıca, 4 adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere ekstra 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Dolayısıyla, emekli maaşını ING Bank'a taşıyan ve otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler toplamda 15.000 TL'lik promosyon avantajından faydalanabiliyor. İşte detaylar...





ING BANK EMEKLİ MAAŞINI BANKAYA TAŞIYANLAR İÇİN MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklisi olmak, emekli maaşını ING Bank'a taşımak, 3 yıllık maaş tahlili yaptırmak ve 4 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermek gerekiyor.

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyasına başvurmak için şu yöntemler kullanılabilir:

ING Bank şubelerine giderek

ING Bank mobil uygulamasından

ING Bank internet bankacılığından

Otomatik fatura ödeme talimatı vermek için ise şu adımlar izlenebilir:

Elektrik

Su

Doğalgaz

Telefon

Fatura ödeme talimatı verme işlemi de yine ING Bank şubeleri, mobil uygulama, internet bankacılığı veya çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Bu kampanya ile ING Bank, emekli müşterilerine çeşitli avantajlar sunarak maaş müşteri kitlesini genişletmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.