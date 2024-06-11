Özel sektör çalışanlarına 10 gün içinde okkalı ödeme! Herkes bu parayı alacak

Bayram tatili kararı, önceki gün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrasında alındı. Kurban Bayramı tatili dokuz gün sürdü. Yeni karara göre Kurban Bayramı tatilinin 15 Haziran arifesinde başlayacağı bildirildi.

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri ​​arasında kutlanıyor. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanlar için perşembe ve cuma günleri idari izin sayılacak. Bu da milyonlarca insanın tatillerde dokuz gün izin alma imkanına sahip olduğu anlamına geliyor.

"Özel sektör çalışanlarına tatil daha kısa"

Ancak özel şirket çalışanlarının tatili kısadır. Yani memurların dokuz gün izin hakkı varken, özel sektörde çalışanlar genellikle yıllık izinlerini kullanarak bu süreyi uzatabiliyor. Bazı insanlar bayramda çalışıyor. Bu noktada tatilde çalışanlara müjdeli bir haber var. Bunun nedeni, tatil günlerinde fazla mesai yapan kişilere ek ücret ödenmesidir.





Bayram boyunca çalışanlara ne kadar ek maaş ödenecek?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğundan bayramda çalışmayan çalışanlara ücretlerinin tamamı ödenecek. Ancak tatillerde çalışan kişilerin de şartları vardır. Tatilin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, tatilde çalışanlara o günkü maaşlarının tamamı ve ek ücretleri ödenecek. Bu iş kanunu hükümlerine göre çalışanlara resmi tatil günlerinde dahi tam zamanlı çalışma süreleri karşılığında ücret ödenmektedir. Ancak hafta tatiline denk gelen bir tatilde çalışırsanız o günkü ücretiniz %50 oranında artacaktır.

Arefe günü çalışan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenecek mi?

Bu arada, bir gece önce çalışan işçiler fazla mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. İş hukuku anlamında bir önceki günün akşamı resmi tatil olarak kabul edilir. Dolayısıyla bir gece önce çalışan çalışanlar, resmi tatildeymiş gibi aynı ücreti alacaklar. Bayramdan önceki gün saat 13.00'ten sonra çalışan çalışanlara yarım günlük harçlık verilecek.