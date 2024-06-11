Bist 100
10.046,53 0%
DOLAR
32,39 0,19%
EURO
34,91 0,09%
ALTIN
2.386,99 -0,11%

Özel sektör çalışanlarına 10 gün içinde okkalı ödeme! Herkes bu parayı alacak

Kurban Bayramı dokuz günlük tatil olarak ilan edildi. Ancak bazı insanlar bayramda fazla mesai yapıyor veya çalışıyor. Tatilde çalışanlara müjde. Ek ücretler geçerli olacaktır.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 09:14
Özel sektör çalışanlarına 10 gün içinde okkalı ödeme! Herkes bu parayı alacak

Bayram tatili kararı, önceki gün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrasında alındı. Kurban Bayramı tatili dokuz gün sürdü. Yeni karara göre Kurban Bayramı tatilinin 15 Haziran arifesinde başlayacağı bildirildi.

 Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri ​​arasında kutlanıyor. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanlar için perşembe ve cuma günleri idari izin sayılacak. Bu da milyonlarca insanın tatillerde dokuz gün izin alma imkanına sahip olduğu anlamına geliyor.

"Özel sektör çalışanlarına tatil daha kısa"

Ancak özel şirket çalışanlarının tatili kısadır. Yani memurların dokuz gün izin hakkı varken, özel sektörde çalışanlar genellikle yıllık izinlerini kullanarak bu süreyi uzatabiliyor. Bazı insanlar bayramda çalışıyor. Bu noktada tatilde çalışanlara müjdeli bir haber var. Bunun nedeni, tatil günlerinde fazla mesai yapan kişilere ek ücret ödenmesidir.

Özel sektör çalışanlarına 10 gün içinde okkalı ödeme

Bayram boyunca çalışanlara ne kadar ek maaş ödenecek?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğundan bayramda çalışmayan çalışanlara ücretlerinin tamamı ödenecek. Ancak tatillerde çalışan kişilerin de şartları vardır. Tatilin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, tatilde çalışanlara o günkü maaşlarının tamamı ve ek ücretleri ödenecek. Bu iş kanunu hükümlerine göre çalışanlara resmi tatil günlerinde dahi tam zamanlı çalışma süreleri karşılığında ücret ödenmektedir. Ancak hafta tatiline denk gelen bir tatilde çalışırsanız o günkü ücretiniz %50 oranında artacaktır.

Arefe günü çalışan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenecek mi?

Bu arada, bir gece önce çalışan işçiler fazla mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. İş hukuku anlamında bir önceki günün akşamı resmi tatil olarak kabul edilir. Dolayısıyla bir gece önce çalışan çalışanlar, resmi tatildeymiş gibi aynı ücreti alacaklar. Bayramdan önceki gün saat 13.00'ten sonra çalışan çalışanlara yarım günlük harçlık verilecek.

İLGİLİ HABERLER

Araçları sattıracak zam tarihi verildi! 8 TL birden artıyor

O şartı sağlayan öğrencilere 5000 TL ulaşım desteği! Şartlar açıklandı

Emeklilere ballı kaymaklı müjde! Artık tek kuruş para ödemeyecekler

Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! 81 ildeki tüm emeklilere tarih verildi

Asgari ücretlilerin haberi dahi yok! Maaşlarından 4 bin 226 TL eksildi

Özel sektör çalışanlarına 10 gün içinde okkalı ödeme! Herkes bu parayı alacak

Akbank sabah 09.00’da duyurdu! Her alışverişin yüzde 10’u bedavaya gelecek

O şartı sağlayan öğrencilere 5000 TL ulaşım desteği! Şartlar açıklandı

Araçları sattıracak zam tarihi verildi! 8 TL birden artıyor

Bakanlık tam 25.000 asker alımı yapacak! Son başvuru tarihi duyuruldu

İstanbullulara son dakika müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Belgesini getiren belediyede işe alınacak! Belediye dev personel alımını başlattı

Emeklilere ballı kaymaklı müjde! Artık tek kuruş para ödemeyecekler

Mayıs ayında bu otomobiller kapış kapış gitti! Zirvedeki marka şaşırtacak

Bir türlü uyuyamıyorsanız hemen deneyin! 10 saat kesintisiz uyutuyor