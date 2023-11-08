Özel sektör çalışanlarına müjde geliyor: Promosyon için dev adım

Özel sektör çalışanlarına müjde! Promosyon ödemeleri için önemli adım atıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Özel sektör çalışanlarına müjde geliyor: Promosyon için dev adım
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Özel sektör çalışanlarının promosyonlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA PROMOSYON

Bankaların özel sektör çalışanlarına promosyon ödemesi yapması için CHP'nin yasa teklifi ile ilgili gelişmeler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2022 senesi Kasım ayında düzenlediği basın toplantısında özel sektör çalışanlarının maaşı için şirketin bankayla anlaşma yaptığını ancak ödemeyi şirketin aldığını, tekliflerinde şirketin aradan çıkması gerektiğini ve maaşı bankadan alan herkesin promosyon ödemelerinin çalışan kişiye yatması gerektiğini dile getirmişti.

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 Promosyona yasal güvence gelmesi için teklif sunan Özgür Özel AKP'li vekillerin de bu teklife destek olacağını dile getirmişti. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir işçilerin daha çok para alması konusunda bireysel olarak sonuna kadar destek verdiğini dile getirmişti. Ancak yasa teklifi 1 sene geçmesine rağmen halen mecliste bekliyor. Çalışanlar ödemelerin toplu şekilde değil seneden seneye yatmasını ve enflasyon oranında artırılması gerektiğini dile getiriyor. 

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