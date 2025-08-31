Özelleştirme İdaresi Onayladı: Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişiklikleri

Özelleştirme İdaresi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bazı taşınmaz satışlarına ve imar planı değişikliği kararlarına onay verildi. Aşağıda satışlar ve imar düzenlemelerine ilişkin önemli kararlar yer almaktadır.

Taşınmaz satışları

Ankara, Çankaya (Çayyolu-1 Mahallesi): Mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı taşınmazın 101 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Laçin Grup İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne satışı uygun bulundu. Aynı mahalledeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın 128 milyon lira bedelle yine söz konusu şirkete satışı onaylandı.

Antalya, Manavgat (Çolaklı Mahallesi): Taşınmazın 2 milyar 895 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Polen Turizm Yatırımları AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Antalya, Manavgat (Side Mahallesi): Bir taşınmazın 100 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Gültekin'e satılması uygun bulundu.

Antalya, Manavgat (Sorkun Mahallesi): Bir taşınmaz 130 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Side Sebze Meyve Taşımacılık Kuyum İnşaat Tarım Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne, başka bir taşınmaz 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Yeğenler Elektrik Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, bir diğer taşınmaz ise 92 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Cevdet Öz Turizm Gıda İnşaat Taahhüt Taşımacılık Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılması uygun görüldü.

İstanbul, Maltepe (Bağlarbaşı Mahallesi): Mülkiyeti TCDD adına kayıtlı taşınmazın 787 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan'a satışına karar verildi.

Muş, Merkez (Kıravi Köyü): Mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı taşınmazın ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 62 milyon lira bedelle Bin Hasat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.

İstanbul, Tuzla (Aydınlı Mahallesi): Hissesi Sümer Holding AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın bir bütün halinde 2 milyar lira bedelle en yüksek teklifi veren Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye satılması uygun bulundu.

İmar planı değişiklikleri

Diyarbakır, Lice (Kelvan Mahallesi): Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlara yönelik ÖİB tarafından hazırlanan çevre düzeni planı değişikliği, ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilave ve revizyon uygulama imar planları onaylandı. Kullanım kararları arasında Küçük Sanayi Alanı, Park, Yol ve Su Yüzeyi yer aldı.

Aydın, Kuşadası (Güzelçamlı Mahallesi): Taşınmazlara ilişkin hazırlanan çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi. Planlarda ticaret, turizm alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol kullanım kararları getirildi.

İstanbul, Şile (Kabakoz Mahallesi): Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmaza ilişkin nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi. Nazım imar planının mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle altlık paftalar yerine halihazırda harita kullanılması gerektiğine karar verildi. Ayrıca 1. sahil şeridi ve 2. sahil şeridinin gösterimi ile günübirlik turizm tesis alanı plan notuna ilişkin itirazlar kabul edildi. Bu kapsamda plan değişiklikleri; ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, park, ağaçlandırılacak alan, trafo ve yol kullanım kararlarını içerir şekilde onaylandı, diğer itirazlar reddedildi.

Aydın, Söke (Sarıkemer Mahallesi): Taşınmaza ilişkin nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi. Planlarda gelişme konut alanı, anaokulu, ilkokul, sağlık tesisi, sosyal tesis, cami, teknik altyapı, rekreasyon, trafo, park ve yol kullanım kararları getirildi.

Kararlar, ilgili taşınmazların kullanım amaçları ve satış süreçlerine dair kesin onay niteliği taşıyor ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.