Özgür Demirtaş, 2024 ekonomisi öngörülerini üzülerek paylaştı

Sabancı Üniversitesi'nde Finans Kürsüsü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sürekli olarak sosyal medya hesapları üzerinden de ekonomi alanında güncel bilgilere yer veriyor. Demirtaş, son olarak X hesabından 2024 yılının “zor bir yıl” olacağını tahmin ettiğini söyledi. T

Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, işsizlik oranının artacağını, zombi şirketlerin iflas edeceğini, kredi bulmanın zorlaşacağını vurguladı. Prof. Dr. Demirtaş, ayırca yapısal reformların hayata geçirilmesi ve sağlam para politikasının sürdürülmesi durumunda 2025 yılından umutlu olduğunu söyledi. Özgür Demirtaş, yapısal reformlar hayata geçirilmediği takdirde “acı formül”ün devam edeceğini söylerken konuyu daha da detaylandırarak paylaşımına şunları ekledi:





"Ülkemiz ekonomik açıdan çok zor bir yıla giriyor. Ama aynı zamanda iyi haberlerim de var. Sonuna kadar okumalısınız. İşsizlik artacak. Bazıları da işlerini kaybedecek. Zombi şirketleri iflas edecek.

Kredi bulmak daha da zorlaşacak. Ucuz paraya alışkın olan herkes ağlayacaktır.

Ama uzun yıllardır savunduğum yapısal reformlar hayata geçirilirse ve sağlam para politikası devam ederse yılın ikinci yarısında ılımlı bir toparlanma başlayacak, 2025 daha iyi olacaktır.

Yapısal reformlar uygulanmazsa veya durdurulmazsa acılar yaşanmaya devam edecek.

Hadi, bunu yapabiliriz. Ben Türkiye'ye çok inanıyorum. Lütfen bu kez doğrusunu yapın.