Palamut Avında Artış Bekleniyor, Balık Tüketimi Yükselecek

Palamut Artışı Balık Tüketimini Artıracak

Su Ürünleri Sektöründen Umut Verici Açıklamalar

Eylül ayı itibarıyla başlayacak av sezonuna yönelik hazırlıklar devam ederken, su ürünleri sektöründe palamutun bol olması bekleniyor. İç piyasada kişi başı balık tüketiminin 6-8 kilogram seviyelerini aşabileceği öngörülüyor.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl denizlerimizde bol miktarda palamut olacağı ve bu durumun tüketiciler ile balıkçılar için sevindirici gelişmelere yol açacağına inanıyoruz." dedi.

Ayrıca, yıllardır Norveç’ten ithal edilen somonun yerli üretimle birlikte daha fazla tercih edilmeye başlandığını vurgulayan Sagun, bu durumun Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını ifade etti. 2024'ün ilk yarısında gerçekleşen somon ihracatının 195,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Kooperatiften Beklentiler

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, palamutun bol olacağını ve hamsi avcılığında kota sistemine geçildiğini dile getirdi. Özkaya, "Hamsi avcılığında kota ile hamsinin stoklarının toparlanacağına inanıyoruz. Bu nedenle bu sezonun bol geçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Özkaya, tüketicilere boy yasağına uymayan balıkları almazları konusunda da uyarıda bulundu. "Getirilen kotanın fiyatları dengeleyeceğini umuyoruz. Bu durum, piyasa kurallarına uygun balıkların tüketiciye ulaşmasını sağlayacak." dedi.

Geçen yıl yaklaşık 274 bin ton hamsi yakalandığını belirten Özkaya, hamsi için bu yıl 400 bin ton civarında kota belirlendiğini sözlerine ekledi.

Tüm bu gelişmeler, hem iç piyasada hem de ihracatta Türk su ürünleri sektörünün büyümesine büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.