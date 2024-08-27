Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Palamut Avında Artış Bekleniyor, Balık Tüketimi Yükselecek

Bu sezon palamut miktarındaki artışla birlikte balık tüketiminin 6-8 kilogram seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:05
Palamut Avında Artış Bekleniyor, Balık Tüketimi Yükselecek

Palamut Artışı Balık Tüketimini Artıracak

Su Ürünleri Sektöründen Umut Verici Açıklamalar

Eylül ayı itibarıyla başlayacak av sezonuna yönelik hazırlıklar devam ederken, su ürünleri sektöründe palamutun bol olması bekleniyor. İç piyasada kişi başı balık tüketiminin 6-8 kilogram seviyelerini aşabileceği öngörülüyor.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl denizlerimizde bol miktarda palamut olacağı ve bu durumun tüketiciler ile balıkçılar için sevindirici gelişmelere yol açacağına inanıyoruz." dedi.

Ayrıca, yıllardır Norveç’ten ithal edilen somonun yerli üretimle birlikte daha fazla tercih edilmeye başlandığını vurgulayan Sagun, bu durumun Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını ifade etti. 2024'ün ilk yarısında gerçekleşen somon ihracatının 195,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Kooperatiften Beklentiler

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, palamutun bol olacağını ve hamsi avcılığında kota sistemine geçildiğini dile getirdi. Özkaya, "Hamsi avcılığında kota ile hamsinin stoklarının toparlanacağına inanıyoruz. Bu nedenle bu sezonun bol geçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Özkaya, tüketicilere boy yasağına uymayan balıkları almazları konusunda da uyarıda bulundu. "Getirilen kotanın fiyatları dengeleyeceğini umuyoruz. Bu durum, piyasa kurallarına uygun balıkların tüketiciye ulaşmasını sağlayacak." dedi.

Geçen yıl yaklaşık 274 bin ton hamsi yakalandığını belirten Özkaya, hamsi için bu yıl 400 bin ton civarında kota belirlendiğini sözlerine ekledi.

Tüm bu gelişmeler, hem iç piyasada hem de ihracatta Türk su ürünleri sektörünün büyümesine büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!