Pamukkale'de Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlük, NSosyal'deki hesabından yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

"Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınması için yürütülen çalışmaların aralıksız biçimde sürdüğünü vurguladı.