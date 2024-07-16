Parasını bankaya koyana talih kuşu konacak! Tek seferde 14.613 TL'lik kazanç kapısı açıldı

Bankaların kredi faiz oranlarında beklenen indirim yerine artış yaşandı. Temmuz ayında yapılan güncellemelerle birlikte, özellikle ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi. Konut ve taşıt kredisi faiz oranları ise genel olarak sabit kaldı. Kredi çekmeyi düşünenler için bu durum, farklı bankaların sunduğu kredi seçeneklerini karşılaştırarak en uygun koşulları bulmayı daha da önemli hale getirdi.

Yaz Kredileriyle Araba Hayaline Koş!

Özellikle TOGG kredisi kampanyalarıyla dikkat çeken Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları, otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu bankaların sunduğu düşük faizli konut kredileriyle hayalinizdeki eve kavuşabilir, taşıt kredileriyle sıfır kilometre bir otomobil sahibi olabilir veya ihtiyaç kredileriyle bekleyen ödemelerinizi rahatlıkla kapatabilirsiniz. 15 Temmuz itibarıyla güncellenen faiz oranlarını kaçırmayın!









ING Bank İhtiyaç Kredisinde Şok Faiz! Yüzde 3,69 ile En Uygun Seçenek!

Eskiden kolaylıkla çekilebilen ihtiyaç kredileri, yüksek faiz oranları nedeniyle vatandaşlar için artık lüks haline geldi. Temmuz ayında faiz oranlarında yaşanan yeni artışlarla birlikte, en uygun kredi bile cebi yakmaya başladı. Yüzde 3,69'a ulaşan faiz oranları, vatandaşların bütçelerini zorluyor.

İhtiyaç kredisi arayanlar için müjde! ING Bank, yüzde 3,69 gibi rekor düşük bir faiz oranıyla sektörde en uygun krediyi sunuyor. Yeni müşterilere özel 36 ay vadeli 50.000 TL kredi paketinde aylık ödeme sadece 2.943 TL. Bu kampanya, bütçesini zorlayan herkes için büyük bir fırsat.

Konut kredisi faiz oranları rekor seviyelerde! İş Bankası ve Akbank'ın sunduğu yüzde 3,05'lik faiz oranı, ev sahibi olmak isteyenler için bir nebze olsun rahatlatıcı olsa da, taşıt kredisi faiz oranları hala yüksek seyrediyor. Akbank'ın yüzde 4,5 faiz oranıyla sunduğu taşıt kredisi, otomobil sahibi olmak isteyenler için maliyeti artırıyor. Yüksek faiz yükü, konut ve taşıt satışlarını olumsuz etkiliyor.