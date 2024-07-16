Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Parasını bankaya koyana talih kuşu konacak! Tek seferde 14.613 TL'lik kazanç kapısı açıldı

Kredi kullanmayı düşünenler için önemli bir gelişme! Bankaların kredi faiz oranlarında güncellemeler yapılmasıyla birlikte, tüketiciler için yeni fırsatlar doğdu. Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA gibi büyük bankaların yanı sıra CEPTETEB ve ING Bank'ın faiz getirileri haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 07:36
Parasını bankaya koyana talih kuşu konacak! Tek seferde 14.613 TL'lik kazanç kapısı açıldı

Bankaların kredi faiz oranlarında beklenen indirim yerine artış yaşandı. Temmuz ayında yapılan güncellemelerle birlikte, özellikle ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi. Konut ve taşıt kredisi faiz oranları ise genel olarak sabit kaldı. Kredi çekmeyi düşünenler için bu durum, farklı bankaların sunduğu kredi seçeneklerini karşılaştırarak en uygun koşulları bulmayı daha da önemli hale getirdi.

Yaz Kredileriyle Araba Hayaline Koş! 

Özellikle TOGG kredisi kampanyalarıyla dikkat çeken Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları, otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu bankaların sunduğu düşük faizli konut kredileriyle hayalinizdeki eve kavuşabilir, taşıt kredileriyle sıfır kilometre bir otomobil sahibi olabilir veya ihtiyaç kredileriyle bekleyen ödemelerinizi rahatlıkla kapatabilirsiniz. 15 Temmuz itibarıyla güncellenen faiz oranlarını kaçırmayın!

banka faiz oranları

banka faiz oranları

ING Bank İhtiyaç Kredisinde Şok Faiz! Yüzde 3,69 ile En Uygun Seçenek!

Eskiden kolaylıkla çekilebilen ihtiyaç kredileri, yüksek faiz oranları nedeniyle vatandaşlar için artık lüks haline geldi. Temmuz ayında faiz oranlarında yaşanan yeni artışlarla birlikte, en uygun kredi bile cebi yakmaya başladı. Yüzde 3,69'a ulaşan faiz oranları, vatandaşların bütçelerini zorluyor.

İhtiyaç kredisi arayanlar için müjde! ING Bank, yüzde 3,69 gibi rekor düşük bir faiz oranıyla sektörde en uygun krediyi sunuyor. Yeni müşterilere özel 36 ay vadeli 50.000 TL kredi paketinde aylık ödeme sadece 2.943 TL. Bu kampanya, bütçesini zorlayan herkes için büyük bir fırsat.

Konut kredisi faiz oranları rekor seviyelerde! İş Bankası ve Akbank'ın sunduğu yüzde 3,05'lik faiz oranı, ev sahibi olmak isteyenler için bir nebze olsun rahatlatıcı olsa da, taşıt kredisi faiz oranları hala yüksek seyrediyor. Akbank'ın yüzde 4,5 faiz oranıyla sunduğu taşıt kredisi, otomobil sahibi olmak isteyenler için maliyeti artırıyor. Yüksek faiz yükü, konut ve taşıt satışlarını olumsuz etkiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

ING Bank emekli promosyonunda şov yaptı! Maaşını taşıyan emekliye okkalı ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İş Bankası 3 ilde yeni personellerini arıyor! Üniversite mezunlarına yüksek maaşlı iş fırsatı

Garanti'den emekliye müjde! Kuruş fazla ödemeden faizsiz kredi verilecek

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş

Sprey mop, çarşaf, ayakkabılık geliyor! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ING Bank emekli promosyonunda şov yaptı! Maaşını taşıyan emekliye okkalı ödeme

Parasını bankaya koyana talih kuşu konacak! Tek seferde 14.613 TL'lik kazanç kapısı açıldı

Aileleri kızdıran zam kararı! 1200 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi

Bankada parası olan acilen kontrol etsin! Yılların birikimi bir anda elinizden gidebilir

Bu yöntemle soğan ve sarımsaklar asla bozulmayacak! Yanına bunu koyun yeter

İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu