Parasını buna yatıran yandım Allah diyecek! Selçuk Geçer piyasaların pimini çekti

Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve kripto para piyasalarında yaşanan düşüşlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Geçer, milyonlarca yatırımcıya seslenerek altın ve kripto para yatırımlarının risklerine dikkat çekti.

Geçer'in yaptığı açıklamalara göre, altın piyasasında bir miktar geri çekilme olabileceği ancak orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiği belirtildi. Özellikle 1900'lü seviyelerin tekrar test edilebileceğine işaret eden Geçer, kısa vadeli geri çekilmelerin 2.100 doların üzerinde olabileceği konusunda yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Selçuk Geçer'in uyarıları, altın ve kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar karşısında yatırımcıların dikkatini çekti.

ALTIN VE KRİPTO PARA YATIRIMCILARINA ÖNEMLİ UYARILAR!





Bitcoin ve altın piyasalarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Bitcoin'in 73 bin seviyelerinden yaşanan sert satışlar sonucu 63 bin seviyesine geri çekilmesini değerlendiren Geçer, bu geri çekilmenin devam edeceğini öne sürerek yatırımcıları uyardı.

Geçer'in açıklamalarına göre, Bitcoin'de yaşanan satışların devam etmesi durumunda ilk etapta 51.000-52.000 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebileceği belirtildi. Bu durumun spot piyasalarda ani kayıplara neden olabileceği ve piyasada bir miktar panik yaratabileceği vurgulandı. Geçer, 50.000 doların altına sarkılması durumunda ise tekrar yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi.

Ancak Geçer'in uyarısına göre, 51.000 seviyelerinin sert bir şekilde kırılması durumunda satış baskısının artabileceği ve 40.000 doların altında 25.000 seviyelerine kadar geri çekilmelerin yaşanabileceği ihtimali bulunuyor. Bu nedenle Geçer, yatırımcıları kripto paralara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.