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Parasını cepte değil bankada tutana 9.538 TL net kazanç! O bankada çıldırtan faiz

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı için geri sayım devam ederken, mayıs ayının ortalarında güncel faiz oranları üzerinden hesaplamalar gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:51
Parasını cepte değil bankada tutana 9.538 TL net kazanç! O bankada çıldırtan faiz

Gelecek hafta perşembe günü saat 14:00’te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan mayıs ayı faiz oranları kararına kısa bir süre kala, enflasyonun etkisinden korunmak isteyen yurttaşlar, bankaların mevcut vadeli mevduat faiz oranlarını temel alarak yapılan hesaplamalara dikkatle bakıyorlar. 

Bankalar, güncellenen vadeli mevduat faiz oranları hakkında bilgi vermek için web sitelerini ve sosyal medya platformlarını kullanıyorlar. Yapılan hesaplamalar sonucunda, 210.000 TL birikimi olan bir bireyin 32 günlük bir vade sonrasında ne kadar kazanç elde edeceği belirlendi.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI HAKKINDA

2024 MAYIS MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMALARI

17 Mayıs’taki banka vadeli mevduat faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalara göre, 210.000 TL birikimi olan bir yatırımcının 32 günlük vade sonunda elde edeceği kazançlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

• 210.000 TL için %56 Faiz Oranında Net Kazanç: 9537 TL

• 210.000 TL için %55 Faiz Oranında Net Kazanç: 9367 TL

• 210.000 TL için %54 Faiz Oranında Net Kazanç: 9196 TL

• 210.000 TL için %53 Faiz Oranında Net Kazanç: 9026 TL

• 210.000 TL için %52 Faiz Oranında Net Kazanç: 8856 TL

• 210.000 TL için %51 Faiz Oranında Net Kazanç: 8685 TL

• 210.000 TL için %46.50 Faiz Oranında Net Kazanç: 7919 TL

• 210.000 TL için %45 Faiz Oranında Net Kazanç: 7664 TL

MEVDUAT FAİZİ

MAYIS AYI GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE BEKLENTİLERİ

Mayıs ayı ortasında yapılan hesaplamalar, 210.000 TL için 32 günlük bir vadeyle en fazla 9537 TL getiri sağlanabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın nisan ayındaki toplantısında politika faizini %50 olarak sabitlemesinin ardından, mayıs ayı faiz kararı beklenirken, bankaların sunduğu güncel vadeli mevduat faiz oranları %56’ya varan seviyelere ulaşmış durumda. 

Vade süresi ve yatırım miktarı gibi faktörler faiz oranlarının değişkenliğine yol açtığından, bankaların resmi web sitelerindeki vadeli mevduat faiz oranları sayfalarından en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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