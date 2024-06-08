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Parasını ona yatıran paraya para demeyecek! Ünlü ekonomist tüyoyu verdi

Tanınmış iktisat uzmanı Tuna Kaya, yatırım yapma konusunda tereddüt yaşayan bireylere yol gösterici önerilerde bulunarak, onların finansal kararlarını sağlam temellere oturtmalarına yardımcı oldu. Yatırım dünyasının karmaşık seçenekleri arasında doğru rotayı belirlemek isteyenler için Kaya'nın tavsiyeleri, bir pusula niteliğinde.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 22:56
Parasını ona yatıran paraya para demeyecek! Ünlü ekonomist tüyoyu verdi

Karar Gazetesi'nin aktardığına göre, Türk lirasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için kritik bir dönemeçteyiz. Ekonomist Tuna Kaya, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yatırımcılara stratejik tavsiyelerde bulunuyor. Kaya, "Elinizde ne varsa, geleceğe yatırım yapın" diyerek, 2025 yılına kadar beklemenin hayal kırıklığına yol açabileceğini ve şimdiden doğru adımlar atmanın önemini vurguluyor. Yatırım fırsatlarını değerlendirirken pişmanlık duymamak için Kaya'nın önerilerine kulak verin.

Tuna Kaya: "Evinizi Satmayın, Yatırım İçin Doğru Zamanı Bekleyin"

Ekonomi uzmanı Tuna Kaya, yatırımcılara evlerini faiz oranlarının cazibesine kapılmadan korumalarını öneriyor. Kaya, "Faizin cazibesini kapılıp evinizi satmayın" diyerek, mevcut konut piyasasında satış yapmanın risklerine dikkat çekiyor. 2025 yılına kadar ev almanın önemini vurgulayan Kaya, kira fiyatlarının artacağına ve konut edinmenin zorlaşacağına işaret ediyor. Yatırımcılara, piyasa koşullarını dikkatle izleyerek, konut yatırımı için en uygun zamanı belirlemelerini tavsiye ediyor.

yatırım

2025 Öncesi Konut Yatırımı Yapanlar Kazançlı Çıkacak

Türkiye'de konut maliyetlerinin yükselmesi ve nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıllarda konut piyasasında bir açık oluşması öngörülüyor. 2020 ile 2022 yılları arasındaki fiyat artışlarına benzer bir durumun tekrar yaşanabileceği ve bu nedenle mevcut konutların satışının önerilmediği belirtiliyor. Yatırımcılara, 2025 yılının başlarına kadar konut edinmeleri tavsiye ediliyor; aksi takdirde, artan konut ihtiyacı ve yükselen kira fiyatlarıyla karşı karşıya kalınabileceği ifade ediliyor.

TÜİK'in nisan ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla %11,8 düşüş gösterdi ve 75,569 adet olarak kaydedildi. İstanbul, konut satışlarında ilk sırada yer alırken, Ankara ve Antalya da yüksek satış hacmiyle dikkat çekti. Diğer yandan, Ardahan, Hakkari ve Tunceli gibi illerde konut satışlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu gözlemlendi.

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