Parasını ona yatıranlar eyvah eyvah diyor! Paraları mum gibi eridi

Ekonomist Çetin Ünsalan, geçtiğimiz gün Halk TV'de ekranlara gelen Haber Masası programında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ekonomik gelişmelerin kötü olduğunu belirten Ünsalan, "Kimsenin kâr etmediği bir dönemdeyiz. Fakat, paranızın satın alma konusundaki gücünü koruyabilirsiniz. Bunu başarabilirseniz şanslısınız" diye konuştu.

KAYBETTİREN O YATIRIMI AÇIKLADI!

Çetin Ünsalan, enflasyon sırasında paranın nasıl eridiğini mevduat faizlerini örnek vererek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





“Mesela paranızı alıp TL mevduata yatırdınız. Enflasyonun %68 olarak bildirildiği bir ülkede politik faiz %50, mevduat faizi %55 ise para yatırırken baştan %10-12 kaybedersiniz. Eğer dolarınız 32'deyse, birinci numara müdahale var, ikinci numara da kaybedersiniz."

Türkiye'nin ekonomi politikasını değerlendiren Çetin Ünsalan, ekonominin geldiği noktayı şu soruyu sorarak şöyle açıklıyor:

"Türkiye'de reel sektörün tamamı kanarken, geçen yıl ile bu yıl karşılaştırıldığında enflasyonun üretime göre maliyeti yüzde 120'den düştü. Yüzde 45-50'lere varan, 70-80 baz puan arasındaki fark bilinmezken, ödeme sorunları yaşanırken, Mehmet Şimşek'in çabaları sayesinde dış piyasa daralırken, iç piyasa neredeyse durma noktasına gelirken bu borsa, Hangi şirketin bilançosu artıyor, merak ediyorsanız bu şirketler kimler? İlk 10 şirkete bakalım. Bunların yaklaşık 5-6 tanesi bankadır. Neden bankaları enflasyonu hesaba katmaya zorlamıyorsunuz? Neden onları hariç tutuyorsunuz?

Sonunda aynı noktaya geldik. Rakamları saymaya dayalı bir ekonomik yaklaşımınız varsa, gerçekten buna dayanan, ne işe yaradığını bilen, iyi planlanmış bir ekonomi politikanız yoksa o zaman ortaya çıkan rakama ulaşabilirsiniz ama bu işe yaramaz. bu da bu ülkede sağlıklı bir ekonominin aktif ve umut verici olduğu anlamına geliyor. Bakın yabancı yatırımcılar neden Türkiye'ye gelmiyor, yerli yatırımcılar neden Doğu Avrupa'ya, Mısır'a kaçıyor?”