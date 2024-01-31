Paraya sıkışan emekliye hızır gibi yetişti! Bunu yapana 24 saat içinde 15.000 TL ödenecek

Emekli müşterilere tek başvuruya 15 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Paraya sıkışan emekliye hızır gibi yetişti! Bunu yapana 24 saat içinde 15.000 TL ödenecek
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Emekli müşterilere müjdeli haber! Banka tek başvuruya 15 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 15 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar maaş zamları sonrasında bankaların güncel promosyon tutarlarını da yakından araştırıyor. Türkiye Finans emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerine 15 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Maaş zamları sonrasında Türkiye Finans birçok bankanın önüne geçti ve maaş taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerine verdiği promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar artırdı. 

emeklilere 15 bin tl promosyon teklifi

Promosyon ödemeleri müşterinin hesabına otomatik olarak yatırılıyor. Promosyon kampanyasından faydalanmak için 31 Ocak tarihine kadar emekli maaşının banka şubesi ya da dijital kanalları aracılığıyla bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Bankalar maaş promosyon tutarlarını artırmaya devam ederken Türkiye Finans Bankası güncel olarak en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalardan biri oldu. Maaş taşıma işlemlerinizi bankaya gitmenize gerek olmadan mobil uygulama üstünden kolaylıkla yapabilirsiniz. 

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