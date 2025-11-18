Paşalimanı Balıkçıları Bandırma’da 200 TL’lik Hamsiyi Ücretsiz Dağıtarak Protesto Etti

Erdek Paşalimanı Balıklı Mahallesi'ndeki balıkçılar, Bandırma'da kilosu 200 TL'ye satılan hamsiye tepki olarak vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:17
Paşalimanı Balıkçıları Bandırma’da 200 TL’lik Hamsiyi Ücretsiz Dağıtarak Protesto Etti

Paşalimanı balıkçıları Bandırma'daki yüksek hamsi fiyatlarını ücretsiz dağıtımla protesto etti

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası Balıklı Mahallesinde faaliyet gösteren balıkçılar, tezgâhlardaki yüksek balık fiyatlarını protesto etmek için dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Bölge balıkçıları, vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıtarak fiyat politikasına tepki gösterdi.

Balıkçıların tepkisi ve açıklamaları

Balıkçılar, hamsi kasasını 200-300 TL arasında aldıklarını belirterek, buna rağmen Bandırma’daki tezgâhlarda hamsi balığının kilosunun 200 TLye satılmasına tepki gösterdi. Eyleme katılanlar, Halk ucuz balık yesin anlayışıyla hareket ettiklerini ve tüketicinin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi ve bölgeler arası fiyat farkı eleştirisi

Balıkçıların ücretsiz dağıtımı bölge halkından yoğun ilgi gördü. Bandırmalı vatandaşlar, özellikle hamsi gibi sık tüketilen balıkların daha uygun fiyatlardan satışa sunulmasını talep etti ve fiyatlardaki artıştan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Bazı vatandaşlar, Bandırma’da balığın lüks haline geldiğini söyledi.

Fiyat farklılıkları mercek altında

Vatandaşlar, Bandırma’da kilogramı 200 TL olan hamsinin, Bursa’nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 80 TLye satıldığını hatırlatarak, aynı ürünün farklı bölgelerde bu kadar değişken fiyatlarla sunulmasının sorgulanmasını istedi. Balıkçıların tepkisi, bölgesel fiyat farklılıklarını yeniden gündeme taşırken, tüketiciler yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

