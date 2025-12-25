Pazar Günü Tatili Tartışması: Perakende Yasası ve Market Zincirleri

Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ilgili kurumlar, "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştayda pazar günleri market zincirlerinin kapalı olması ve Perakende Yasası gerekliliğini tartıştı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in değerlendirmesi

Bendevi Palandöken, perakende sektöründe yıllarca emek verdiğini ve hakiki bakkal olduğunu belirterek haftada bir gün tatilin önemine dikkat çekti. Palandöken, "Haftada bir gün tatil her seferinde arka planda kalıyor. Bu modeli dünyadan getireceğiz diyorlar. Esnaflığın bir kuralı yok" ifadelerini kullandı.

Palandöken ayrıca perakende sektörünün korunması gerektiğini vurgulayarak, sektör yöneticiliği deneyimini aktarırken, "Sektörde kalanları muhafaza etmemiz lazım. Evinin anahtarını bıraktığın mahallede ki esnafa sahip çıkmamız lazım. Perakende yasası çıkarın, enflasyonu çözmek istiyorsak, sigorta primi indirimi ve teşvik verilsin ki işverenler istihdam edebilsin. Yoksa enflasyon düşmez. Vergi sisteminde kazandığının vergisini vermeyi beklemek için önce kazanmak lazım" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı: İş-yaşam dengesi ve Aile Yılı

Zafer Tarıkdaroğlu, çalışanın dinlenme hakkı ile işletme sürdürülebilirliği arasındaki dengeye dikkat çekti. Tarıkdaroğlu, "2025 aile yılı vizyonumuz somut başlıklardan biri. Aile aynı evde yaşayan bireylerin toplamı değil. Ebeveyn ve çocuklar arası ilişki, kuşaklar arası bağlardır. Yoksa sosyal dayanışmamız zayıflar" değerlendirmesinde bulundu.

Tarıkdaroğlu, düzenli dinlenmenin bireysel refahı artırdığını ve aile yaşamının ortak ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek, perakende sektöründe çalışanların yarısından fazlasının kadın olduğuna işaret etti: "Perakende sektörü yarısından fazlası kadınlardan oluşur. Biz meseleyi bir tarafın lehine bir tarafın aleyhine indirgemiyoruz."

Tarıkdaroğlu, aile politikalarını hizmet, destek, koruma ekseninde sahaya indireceklerini ve "2025 Aile yılında bu politikaları sahaya indireceğiz. Aile yılını bir yıla sığdırmayacağız. Önümüzdeki on yılı 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettik" sözleriyle vizyonu özetledi.

Ankara Ticaret Odası ve sektörel bakış

Gürsel Baran Perakende Yasasının Meclis'te beklediğini hatırlatarak, "Bir an önce çıkması önemli. Bu ülkede tüccar kadar esnaf var. Esnaf kayıt dışıdır. Bunları yakın zamanda çözeceğiz" dedi. Baran, çalıştayda aile, istihdam ve ekonominin çok boyutlu etkilerinin ele alınacağını belirtti.

Baran, ayrıca "Aile yılı vizyonumuz güçlü Türkiye, güçlü aile yapısı sadece politikalarla değil çalışma hayatı ile de sürdürülebilir hal alıyor" ifadesini kullandı ve "İnsan ve aileyi, toplumsal huzuru içeren her çalışma içinde olacağız. Çalıştay sektör ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirsin" sözleriyle çalıştayın önemini vurguladı.

TPF Başkanı Ömer Düzgün: Perakende ve kadın istihdamı

Ömer Düzgün, perakende sektörünün istihdam açısından öncü olduğunu belirterek, "Kadın istihdamın da pay perakende sektöründe yüzde 60’lardadır. Bu yüzden çalışma düzeni aile hayatını etkilemektedir" dedi. Düzgün, perakendenin güçlü bir aile meselesi olduğunu ve büyük bölümünün anne olduğunu vurguladı.

Düzgün, pazar gününün aile için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Pazar günü çoğu zaman çocukların evde olduğu tek gündür. Pazar günü insani bir ihtiyaç olarak değerlendirilmeli. Aile yaşamını planlamayan bir iş, işçi, çalışan bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Ayrıca pazar tatilinin çalışanların işe motive dönmesini ve kuruma aidiyet gelişmesini sağlayacağını söyledi.

TPF Başkanı, "Aile On Yılı Vizyonun en önemli referans noktası olduğuna" değinerek, "Güçlü ekonomi rakamlarla değil aile ve çocuk ile mümkün, pazar günü takvim de bir gün değil. Çocuğunun evde misin diye sorduğu bir gündür" değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayın hedefi

Çalıştay katılımcıları, Perakende Yasasının hayata geçirilmesinin, pazar günü tatili düzenlemelerinin ve istihdamı destekleyecek teşviklerin hem esnafı koruyacağını hem de aile yaşamını güçlendireceğini savundu. Ortak vurgu, sosyal dengeyi gözeten politikalarla hem tüketicinin hem de esnafın korunması gerektiği yönünde oldu.

