PepsiCo'nun 2024 Dördüncü Çeyrek Geliri Düştü

PepsiCo'nun Geliri Dördüncü Çeyrekte Düştü

ABD merkezli gıda ve içecek devi PepsiCo, 2024'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalışla 27,78 milyar dolara geriledi.

Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

2023'ün dördüncü çeyreğinde 27,85 milyar dolar olarak kaydedilen gelir, piyasa beklentisi olan 27,89 milyar dolar rakamının altında kaldı. Şirketin gelirindeki düşüş, farklı bölgelerde farklı oranlarda gerçekleşti.

Bölgesel Performans Farklılıkları

Avrupa'da geliri %6, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da %5, Asya Pasifik, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Çin bölgesinde %2 artış gösterirken, Latin Amerika’da %7'lik bir azalma gözlemlendi. En dikkat çekici düşüş ise Kuzey Amerika’daki atıştırmalık işinde yaşandı. Frito-Lay ve Quaker Foods'un gelirleri %2 oranında düştü ve böylece bu grup, Kuzey Amerika'daki talep azalmasını ardı ardına beşinci çeyrekte yaşadı.

Kar Artışı ve Hisse Başına Kazanç

Şirketin net karı ise güçlü bir performans sergileyerek önceki yıla göre %17 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kar ise 94 sent'ten 1,11 dolara çıktı.

2024 İçin Beklentiler

PepsiCo, 2024 yılı için organik gelirde düşük tek haneli bir artış bekliyor. CEO Ramon Laguarta, Kuzey Amerika’daki zayıf piyasa trendlerine dikkat çekerek, Quaker Foods Kuzey Amerika biriminde yaşanan bir ürün geri çağırma süreci ve bazı uluslararası pazarlardaki jeopolitik gerilimlerin etkilerini vurguladı. Bununla birlikte, 2025 yılına kadar uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdürürken Kuzey Amerika’daki performansı iyileştirmek için çeşitli adımlar atacaklarını ifade etti.