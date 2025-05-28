Perakende Günleri 2025 Başladı: Sektörün Geleceği Tartışılıyor

Perakende Günleri 2025 Haliç Kongre Merkezi'nde Başladı

Perakende Günleri 2025, perakendeciler, alışveriş merkezleri (AVM), tedarikçiler, teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarının bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışta gerçekleşen basın toplantısında, sektörün önde gelen isimleri mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Sektörün Zorlukları ve Beklentiler

Toplantıda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, küresel ekonomik belirsizliklerin, faiz politikalarının ve değişen tüketici davranışlarının sektöre etkilerini vurguladı. Şapkacı, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediklerini, ancak sıkı para politikalarının ekonomik aktiviteyi zorlayacağını belirtti. Enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve alım gücündeki daralmanın sektördeki dengeleri şekillendirdiğine değindi.

Perakende Sektöründe İşbirliğine İhtiyaç Var

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sektördeki maliyetleri düşürmek için ortak akla ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Özellikle giyim ve ayakkabı sektörlerindeki daralmaya dikkat çeken Öncel, perakende pazarındaki sahte ürün sorununa dikkat çekerek, bu durumun sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Tarım ve Perakende Entegrasyonu

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, gıda perakendesinin Türkiye'nin tarımsal potansiyeli ile entegre bir şekilde çalışması gerektiğini dile getirerek, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için tarım ve perakendeciliğin uyum içerisinde olması gerektiğini söyledi.

İç Talep ve Ara Zamm İhtiyacı

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, iç talebin artırılması için ara zammın gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca İstanbul'da ve Antalya'da alışveriş festivallerinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Toplantının sonunda katılımcılar, perakende sektöründeki zorlukların üstesinden gelebilmek için işbirliğine dayalı çözümler geliştirme kararlılığını ortaya koydu. Perakende Günleri 2025, yarın da devam edecek ve sektöre dair önemli gündem maddelerinin ele alınmasına olanak tanıyacak.

Perakende Günleri 2025, perakendeciler, AVM'ler, tedarikçilerle teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarını Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi. Perakende Günleri 2025'in açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu (sağda), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel (solda), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı (ortada), Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe (sağ 2) ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge (sol 2) katıldı.