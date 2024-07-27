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Perakende Yasası İçin Acil Çağrı: TESK Başkanı Palandöken Uyardı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası'nın Meclis'in öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 09:46
Perakende Yasası İçin Acil Çağrı: TESK Başkanı Palandöken Uyardı

Pek çok Zorluğun Üstesinden Gelmek için Perakende Yasası Gerekiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Meclis’in tatile girmeden önce Perakende Yasası'nın ele alınması gerektiğini belirtti. Fiyatların ucuzlamasına yönelik olarak yeni bir sistemin şart olduğunu ifade eden Palandöken, mevcut durumda esnaf ve sanatkarların karşılaştığı haksız rekabetin ciddi boyutlarda olduğunu vurguladı.

Esnafın Güçsüzlüğü ve Haksız Rekabet

Palandöken, haksız rekabetin tüm sektörleri etkilediğine dikkat çekerek, mahalle bakkallarının ve kasaplarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. "Artan nüfusa rağmen esnaf sayısında bir artış yok," diyen Palandöken, yerel esnafın fiyat dengesini sağlama konusunda büyük bir zorlukla karşılaştığını ifade etti.

Perakende Yasası'nın Önemi

Palandöken, zincir marketlerin haftada bir gün kapalı kalması ve belirli açılış-kapanış saatlerine tabi olması gerektiğini belirtti. Bu önlemler için Perakende Yasası'nın önemine vurgu yaptı. "Yasanın olmaması, Hakkari'den İstanbul'a kadar her yerde aynı fiyatların dayatılmasına yol açıyor. Oysaki esnaf ve sanatkarlarımız enflasyonla mücadelenin önmeli bir parçasıdır," dedi.

Meclisin Gündemi Neden Perakende Yasası Olmalı?

Palandöken, Anayasa'nın 173. maddesine atıfta bulunarak, esnaf ve sanatkarların korunması gerektiğini belirtti. "Meclis tatile girmek üzere; açılışla birlikte Perakende Yasası en önemli gündem maddesi olmalıdır," diye ekledi.

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