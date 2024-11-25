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Peugeot Türkiye Genel Müdürü Kaplan'dan Elektrikli Araç Satışı Beklentisi

Kaplan, Türkiye'de 2023'te elektrikli araç satışlarının 100-110 bin arasına ulaşmasını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 06:00
Peugeot Türkiye Genel Müdürü Kaplan'dan Elektrikli Araç Satışı Beklentisi

Elektrikli Araç Pazarında Hedef: 100-110 Bin Satış

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, 2023 yılı için Türkiye'deki elektrikli araç satışlarına yönelik umut verici tahminlerde bulundu. Kaplan, bu yıl elektrikli araç pazarında 100-110 bin adet satış beklediklerini vurgulayarak, toplam pazarın yaklaşık yüzde 10

Peugeot'un Yeni Modelleri ve Küresel Hedefler

Kaplan, markanın 5008 ve tamamen elektrikli E-5008 modellerini tanıttıktan sonra, elektrikli araçların pazar payının artacağına inandığını söyledi. Avrupa'da elektrikli araçlarda lider olmayı hedefleyen Peugeot, 2025 başında tüm modellerinin elektrikli versiyonlarının satışta olacağı müjdesini verdi.

Kaplan, şu anda Peugeot'un Avrupa'da en geniş elektrikli araç ürün gamına sahip marka konumunda olduğunun altını çizerken, 208 ve 2008 modellerinin elektrikli versiyonlarıyla B segmentinde lider olduklarını belirtti.

Türkiye'deki Elektrikli Araç Trendleri

2024 yılı için Türkiye'deki toplam otomobil satışlarının 1 milyonun üzerinde olacağını dile getiren Kaplan, bu pazarda yaklaşık 70 bin adet elektrikli araç satmayı hedeflediklerini kaydetti. Mercedes-Benz'in elektrikli araç satışlarının bu yıl itibarıyla yüzde 8 seviyesine çıkacağını öngördüğünü belirten Kaplan, geçen yıl bu oranın yalnızca yüzde 1 olduğunu hatırlattı.

Kaplan, özellikle son çeyrekte 100 binin üzerinde bir pazar çıkışını beklediklerini, filo ve perakende dengesi konusunda başarılı olduklarını vurguladı. Filo satışlarının yüzde 15'ini, perakende satışların ise yüzde 85'ini oluşturduğunu söyledi.

Rekabet ve Sübvansiyonlar

Kaplan, Çinli markalara verilen sübvansiyonlar konusunda da olumlu bir görüş belirterek, bu durumun pazarın rekabetçi yapısını destekleyeceğine inandığını ifade etti. Peugeot'un kendini üst sınıfa konumladığını belirten Kaplan, otomobillerin özelliklerini ön plana çıkararak müşterilerin beklentilerini karşılama konusunda iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

2025 yılı vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye pazarının 1 milyon bandına oturduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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