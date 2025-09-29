Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 11.159,60 — Dolar 41,5800, Avro 48,7630

BIST 100 ilk yarıda %0,08 yükselerek 11.159,60 oldu. Dolar 41,5800, avro 48,7630; altın ons 3.807 dolar, 14 Temmuz 2027 tahvil getirileri yüksek seyretti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:20
BIST 100'de ilk yarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 11.159,60 puana çıktı. Cuma günü 11.151,20 puandan kapanan endeks, haftanın ilk işlem gününe 38,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.112,30 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 8,41 puan ve yüzde 0,08 artışla 11.159,60 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.087,87 puanı, en yüksek 11.205,64 puanı gördü.

Sektör ve hisse görünümü

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,73 düşerken, mali endeks yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Teknoloji endeksi ise yatay seyretti. Önceki kapanışa göre BIST 100 kapsamındaki hisselerden 35'i yükselirken 64'ü düştü, 1 hisse yatay seyretti.

En çok işlem gören hisseler arasında CW Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yer aldı.

Tahvil, döviz ve serbest piyasa

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5800 liradan, avro 48,7630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalar ve emtia

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar 1,3430 ve dolar/yen 148,60 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 artışla 3 bin 807 dolar seviyesinde işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 azalışla 68,1 dolardan işlem görüyor.

