Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 11.274,47'ye Geriledi, Dolar 41,1240 TL

Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 ve Döviz Kurları

BIST 100'de ilk yarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 11.274,47 puana geriledi. Cuma günü 11.288,05 puandan kapanan endeks, güne 20,19 puan ve yüzde 0,18 artışla 11.308,24 puandan başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 13,58 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 11.274,47 puana indi. Günün ilk yarısında en düşük 11.254,42, en yüksek ise 11.334,42 puanı gördü.

Sektörler ve işlem gören hisseler

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78 değer kazanırken; teknoloji endeksi yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 50'si düştü.

En çok işlem gören hisse senetleri: Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C).

Tahvil, döviz ve pariteler

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,71 ve bileşik getirisi yüzde 38,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla pariteler: avro/dolar 1,1720, sterlin/dolar 1,3530, dolar/yen 147,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1240 liradan, avro 48,2300 liradan satılıyor.

Emtia piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 3 bin 469 dolar seviyesinde işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 yükselişle 68 dolar düzeyinde seyrediyor.