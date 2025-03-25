Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Endeksi Yükselişte, Dolar ve Avro'da Fiyatlar

Piyasalarda Gün Ortası Rüzgarı!

İstanbul serbest piyasada, dolar 37,9600 liradan, avro 41,0160 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana yükseldi.

BIST 100 Endeksi Detayları

Dün 9.299,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 163,32 puan ve %1,76 artışla 9.462,68 puandan başladı. Endeks, saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan ve %5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana ulaştı. Gün içerisinde endeksin en düşük değeri 9.404,20 puan, en yüksek değeri ise 9.811,55 puan olarak kaydedildi.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi %3,17, sanayi endeksi %4,16, hizmetler endeksi %5,30 ve mali endeks %5,35 yükseliş gösterdi. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisse senetlerinden 99'u yükselirken, yalnızca 1'i değer kaybetti.

İşlem Gören Hisse Senetleri

En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13:00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,4 artış göstererek 3.023 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,5 artışla 72,9 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü basit getirisi %43,27, bileşik getirisi ise %47,95 seviyesine ulaştı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi ise 150,5 seviyesinde bulunuyor.