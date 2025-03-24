Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Yükseliyor

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasada dolar 37,8930 liradan, avro 41,1810 liradan satılmakta. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana yükseldi.

BIST 100 Endeksi Performansı

Cuma günü 9.044,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 122,35 puan ve %1,35 artışla 9.167,00 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puan artarak %2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıktı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.167,00 ve en yüksek 9.386,54 puanı gördü. Teknoloji endeksi %3,77, sanayi endeksi %1,22, hizmetler endeksi %2,11 ve mali endeks %2,05 oranında yükseldi.

Hisse Senedi Hareketleri

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ve BİM Birleşik Mağazalar yer aldı.

Piyasa Verileri

Bir diğer önemli veri ise, altının ons fiyatı'nın 3.024 dolar seviyesinde sabitlendiği. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü basit getirisi %46,00, bileşik getirisi ise %51,29 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 149,6 seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.