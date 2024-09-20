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Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Borsa Verileri

İstanbul serbest piyasada döviz kurları ve BIST 100 endeksi gün ortası değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:13
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Borsa Verileri

Piyasalardaki Durum

İstanbul serbest piyasada dolar, 34,1130 lira, avro ise 38,1100 liradan işlem görmekte.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,11 değer kaybederek 9.964,76 puana geriledi. Dün 9.975,61 puandan kapanan endeks, %0,11 artışla 9.986,53 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla ise önceki kapanışa göre 10,85 puan düşerek 9.964,76 puana geriledi.

Endeks gün içerisinde en düşük 9.945,91 ve en yüksek 10.008,72 puanı görmüşken, sanayi endeksi %0,05, hizmet endeksi %0,18 ve mali endeks %0,16 değer kaybetti. Ancak teknoloji endeksi %0,01 artış gösterdi.

Hisse Senetleri ve İşlem Hacmi

Günün başında BIST 100 endeksine dahil hisse senetlerinden 37'si yükseldi, 58'i ise değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,8 artışla 2.606 dolardan işlem görmekte. Öte yandan, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,8 azalarak 73,7 dolara düştü.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi %36,74, bileşik getirisi ise %40,11 seviyesine ulaştı.

Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1160, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 143,9 seviyesinde işlem görmekte.

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