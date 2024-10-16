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Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul'da döviz kurları ve Borsa İstanbul'da gün ortası rakamları açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:23
Piyasalarda Gün Ortası Durumu

Piyasalarda Gün Ortası Raporu

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,2310 liradan, avro ise 37,3310 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,35 değer kaybederek 8.829,57 puana geriledi. Dün 8.860,30 puandan kapanan endeks, güne 11,23 puan ve %0,13 azalışla 8.849,06 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 30,72 puan ve %0,35 azalışla 8.829,57 puana düştü.

Günün ilk yarısında en düşük 8.798,07, en yüksek 8.869,03 puanı gördü.

Hisse Performansları

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi %0,67 değer kazanırken, mali endeks %0,48, hizmetler endeksi ise %0,05 değer kaybetti. Sanayi endeksi ise yatay bir seyir izledi. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 40'ı değersizleşti. En fazla işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank yer aldı.

Altın ve Tahviller

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.680 dolara yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge kağıdının saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %39,05, bileşik getirisi %42,86 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Uluslararası piyasalardaki döviz kurları ise şu şekilde: avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,3020 ve dolar/yen paritesi 149,30.

İstanbul serbest piyasasında döviz kurlarının yanı sıra, uluslararası piyasalarda altın %0,7 artışla 2.680 dolar olurken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 azalışla 74,1 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

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