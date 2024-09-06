Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı, altın ve döviz kurları hakkında güncel bilgiler mevcut.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:49
Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Raporu

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.768,60, en yüksek 9.980,96 puanı görerek, %1,67 değer kaybıyla günü 9.771,16 puandan kapatmıştır.

BİST 100 Endeksi Performansı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,60 puan azalarak 9.771,16 puandan kapanmıştır. Güne 0,56 puan ve %0,01 değer kaybıyla 9.936,20 puandan başlangıç yapmıştır.

Gün içinde aşağıdaki sektörlerde önemli kayıplar yaşanmıştır:

  • Mali endeks: %1,68
  • Hizmetler endeksi: %1,54
  • Sanayi endeksi: %1,16
  • Teknoloji endeksi: %0,85

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi ise, 189,22 puan ve %1,73 kayıpla 10.733,01 puandan kapanmıştır. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i değer kazanırken 82'si gerilemiştir. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank bulunmaktadır.

Altın Fiyatları ve Döviz Kurları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.512 dolardan işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,5 azalarak 2 milyon 790 bin liraya gerilemiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 33,8700 lira, satışta 34,0057 lira olarak duyurmuştur.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla döviz kurları şu şekildedir:

  • Avro/Dolar paritesi: 1,1100
  • Sterlin/Dolar paritesi: 1,3150
  • Dolar/Yen paritesi: 142,40

Petrol Fiyatları

Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %1,8 azalışla 71,4 dolardan işlem görmektedir.

İLGİLİ HABERLER

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi