Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Raporu

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.768,60, en yüksek 9.980,96 puanı görerek, %1,67 değer kaybıyla günü 9.771,16 puandan kapatmıştır.

BİST 100 Endeksi Performansı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,60 puan azalarak 9.771,16 puandan kapanmıştır. Güne 0,56 puan ve %0,01 değer kaybıyla 9.936,20 puandan başlangıç yapmıştır.

Gün içinde aşağıdaki sektörlerde önemli kayıplar yaşanmıştır:

Mali endeks: %1,68

Hizmetler endeksi: %1,54

Sanayi endeksi: %1,16

Teknoloji endeksi: %0,85

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi ise, 189,22 puan ve %1,73 kayıpla 10.733,01 puandan kapanmıştır. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i değer kazanırken 82'si gerilemiştir. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank bulunmaktadır.

Altın Fiyatları ve Döviz Kurları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.512 dolardan işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,5 azalarak 2 milyon 790 bin liraya gerilemiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 33,8700 lira, satışta 34,0057 lira olarak duyurmuştur.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla döviz kurları şu şekildedir:

Avro/Dolar paritesi: 1,1100

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3150

Dolar/Yen paritesi: 142,40

Petrol Fiyatları

Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %1,8 azalışla 71,4 dolardan işlem görmektedir.