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Piyasalarda Gün Sonu Durumu

BIST 100 endeksi günü 9.757,16 puandan kapatarak 0,09 değer kazandı. Altın fiyatları ve döviz kurları hakkında son veriler.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:06
Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Piyasalarda Gün Sonu Özeti

Bugün BIST 100 endeksi, en düşük 9.735,38 ve en yüksek 9.836,58 puan seviyelerini görerek, 0,09 değer kazancı ile 9.757,16 puandan kapanış yaptı. Borsa İstanbul'da endeks, güne 9.757,77 puanla başlamıştı.

Endeks Performansı

Gün içerisinde en düşük 9,735,38 ve en yüksek 9.836,58 puan seviyelerinde işlem gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 38 hissenin değer kazandığını, 61 hissenin ise gerilediğini gösterdi. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Diğer Endeksler

Öte yandan, mali endeks 0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi 0,28, hizmetler endeksi 0,41 ve teknoloji endeksi 0,55 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 15,10 puan ve 0,14 değer artışı ile 10.771,85 puandan kapandı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.507 dolardan işlem görürken, standart altının kilogram fiyatı 2.794.000 lira ile %0,4 azaldı. Ayrıca, Borsa İstanbul'daki tahvil ve bono piyasasında işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,46, bileşik getirisi de yüzde 42,16 olarak belirlendi.

Merkez Bankası Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9388, satışta 34,0748 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 33,9339, satışta 34,0699 lira olarak belirlenmişti.

Piyasa Gelişmeleri

Uluslararası döviz piyasasında avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 144,40 seviyelerinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı %1,2 azalışla 78 dolardan işlem görmekte.

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