Piyasalarda Gün Sonu Raporu: BIST 100 Endeksi Yükselişte

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.611,59 ve en yüksek 9.786,13 puanı görerek, önceki kapanışına göre %1,89 artışla 9.758,14 puandan kapandı.

Endekslerdeki Değişimler

BIST 100 endeksi, güne %0,36 artışla 9.611,59 puandan başladı. Gün içinde sanayi endeksi %0,73, mali endeks %1,83, hizmetler endeksi %2,36 ve teknoloji endeksi %0,32 oranında değer kazandı. Öte yandan, BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 218,58 puan ve %2,08 kazanç ile 10.750,52 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin 80'i prim yaparken, 18'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Dolar Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla altının ons fiyatı 2.568 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışına göre %0,7 artışla 2.868.000 lira'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolardaki efektif kurunu alışta 33,9443 lira, satışta ise 34,0803 lira olarak açıkladı. Önceki değerler ise alışta 33,8658 lira, satışta 34,0015 lira idi. Ayrıca, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 141,80 seviyesinde işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,7 artışla 73 dolar'dan işlem görmekte.