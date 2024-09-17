DOLAR
34,09 -0,35%
EURO
37,94 -0,1%
ALTIN
2.811,63 0,35%
BITCOIN
2.084.938,84 -5,97%

Piyasalarda Gün Sonu Raporu: BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi gün sonunda 9.758,14 puandan kapanarak değer kazandı. Altın ve döviz piyasalarında güncel veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:59
Piyasalarda Gün Sonu Raporu: BIST 100 Endeksi Yükselişte

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.611,59 ve en yüksek 9.786,13 puanı görerek, önceki kapanışına göre %1,89 artışla 9.758,14 puandan kapandı.

Endekslerdeki Değişimler

BIST 100 endeksi, güne %0,36 artışla 9.611,59 puandan başladı. Gün içinde sanayi endeksi %0,73, mali endeks %1,83, hizmetler endeksi %2,36 ve teknoloji endeksi %0,32 oranında değer kazandı. Öte yandan, BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 218,58 puan ve %2,08 kazanç ile 10.750,52 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin 80'i prim yaparken, 18'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Dolar Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla altının ons fiyatı 2.568 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışına göre %0,7 artışla 2.868.000 lira'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolardaki efektif kurunu alışta 33,9443 lira, satışta ise 34,0803 lira olarak açıkladı. Önceki değerler ise alışta 33,8658 lira, satışta 34,0015 lira idi. Ayrıca, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 141,80 seviyesinde işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,7 artışla 73 dolar'dan işlem görmekte.

İLGİLİ HABERLER

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TURYİD Başkanı'ndan Restoranlara Fiyat Artışını Durdurma Çağrısı
2
Piyasalarda Gün Sonu Raporu: BIST 100 Endeksi Yükselişte
3
Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte
5
Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek
6
Oturduğunuz yerden ertelemeli bayram kredisi! Yapı Kredi dev kampanyayı başlattı
7
Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek