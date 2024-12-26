DOLAR
35,27 -0,09%
EURO
36,74 -0,18%
ALTIN
2.975,8 -0,44%
BITCOIN
3.443.680,18 1,43%

Plastik Eşya İthalatında Gümrük Kıymeti Yeniden Belirlendi

Ticaret Bakanlığı, plastik faslı altında 'diğerleri' kategorisindeki eşyanın ithalatında gümrük kıymetini kg başına 5,5 dolar olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:19
Plastik Eşya İthalatında Gümrük Kıymeti Yeniden Belirlendi

Yeni Gümrük Kıymeti Uygulaması

Plastik faslı altında yer alan "diğerleri" kategorisindeki eşyalara yönelik **ithalat gözetimi** uygulamasına geçileceği bildirildi. **Ticaret Bakanlığı** tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Gümrük Kıymeti

Yeni düzenlemeye göre, plastik faslı altındaki "diğerleri" kategorisindeki eşyada uygulanacak gümrük kıymeti **kilogram başına 5,5 dolar** olarak belirlendi. Bu değişiklik, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergi Denetleme Kurulu 250 Müfettiş Yardımcısı Alacak
2
Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Kasım'da Yüzde 3,13 Arttı
3
Güncel Döviz Kurları: İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Euro Fiyatları
4
Edirne'de Yeni OSB'ler İstihdamı Artıracak Projelerle Hayata Geçiyor
5
TCMB, Aralık'ta Sektörel Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
6
Plastik Eşya İthalatında Gümrük Kıymeti Yeniden Belirlendi
7
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 2,5 Milyar Lira Tasarruf Edildi

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?