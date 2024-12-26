Plastik Eşya İthalatında Gümrük Kıymeti Yeniden Belirlendi

Yeni Gümrük Kıymeti Uygulaması
Plastik faslı altında yer alan "diğerleri" kategorisindeki eşyalara yönelik **ithalat gözetimi** uygulamasına geçileceği bildirildi. **Ticaret Bakanlığı** tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Gümrük Kıymeti
Yeni düzenlemeye göre, plastik faslı altındaki "diğerleri" kategorisindeki eşyada uygulanacak gümrük kıymeti **kilogram başına 5,5 dolar** olarak belirlendi. Bu değişiklik, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.