Pluxee Türkiye'de Ersoy Bayraktar'a Üst Düzey Atama

Pluxee Türkiye'de Yeni Atama

Pluxee Türkiye, teknoloji sektöründe önemli bir atama gerçekleştirdi. Şirket, Ersoy Bayraktar'ı Üye Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevlendirdi.

Ersoy Bayraktar'ın Kariyeri

Bayraktar, 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra ilk adımlarını NCR'de attı. İlerleyen dönemlerde ise Koç.net'te büyük müşterilerle ilişkiler kurarak satış yöneticiliği yaptı.

Oracle ve Sodexo Deneyimleri

2007 ile 2021 yılları arasında Oracle'da satış ve pazarlama alanında Türkiye ve çevresindeki bölgelerde yöneticilik yapan Bayraktar, ardından Sodexo Türkiye'de Üye Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etti.

Geri Dönüş ve Yeni Görev

2022-2024 yıllarında Oracle'da ECEMEA ve BENELUX bölgelerindeki sorumluluklarının ardından Bayraktar, Pluxee Türkiye'deki yeni görevine dönüş yapıyor. Burada, üye stratejilerine liderlik etme sorumluluğunu üstlenecek.

Teknoloji ve pazarlama alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle Bayraktar'ın, Pluxee Türkiye'nde önemli katkılarda bulunması bekleniyor.