Polyester Ürünlerin İthalatında Gözetim Uygulaması Başladı

Polyester Ürünlerin İthalatında Gözetim Uygulaması

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, bazı polyester ürünlerin ithalatında gözetim uygulanmasına gidildi. Bu uygulama, resmi gazete aracılığıyla yürürlüğe girdi.

Gözetim Kapsamındaki Ürünler

Buna göre, kilogram başına 3,5 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altında kalan ürünler gözetim kapsamına alınacak. Bu kapsamda polibütilen tereftalat (PBT), polibütilen adipat tereftalat (PBAT), polibütilen süksinat (PBS) ve polibütilen süksinat tereftalat (PBST) hariç diğer polyester ürünler yer alıyor.

Diğer İhtiyaçlar için Tanım Değişiklikleri

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer tebliğ ile elektrikli araçların şarj istasyonları için yapılan ithalat gözetiminde bazı tanım değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişiklikler, sektörün ihtiyaçlarına uygun bir düzenleme sağlamak amacı taşıyor.