Powell Beklentisiyle Küresel Piyasalar Karışık

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trumpın politikalarına ilişkin süregelen endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen karışık faiz mesajlarıyla karışık seyrediyor. Piyasaların odağında bugün gelecek olan Fed Başkanı Jerome Powell açıklamaları bulunuyor.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentilere rağmen, bazı banka yetkililerinden gelen temkinli açıklamalar politika belirsizliğini artırıyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise daha fazla faiz indirimi için sınırlı alan olduğunu ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atadığı Stephen Miran ise tarifeler, göçmenlikle ilgili kısıtlamalar ve vergi politikasının nötr faiz oranını aşağı çektiğini, bu nedenle ekonomiye zarar vermemek için faizlerin çok daha düşük seviyelerde olması gerektiğini savundu.

ABD ve Tahvil Piyasaları

Analistler, bugün Jerome Powellın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Öte yandan Trump'ın H-1B çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı piyasalarda etki yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, enflasyonist baskı endişeleriyle 4,15 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri ve devam eden jeopolitik risklerle bugün 3.759,29 dolar ile rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının onsu 3.755 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise küresel arz artışı beklentileriyle yüzde 0,6 düşüşle 65,6 dolardan işlem görüyor.

New York Borsaları

New York borsalarında teknoloji hisselerindeki yükseliş dün pozitif bir seyir sağladı. ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı; haberin ardından Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,44 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 yükseldi. Endeksler sırasıyla 46.447,13, 6.698,88 ve 22.801,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. ABD endeks vadeli kontratları ise güne negatif başladı.

Avrupa Borsaları

Avrupa borsalarında dün ekonomik aktivite endişeleriyle karışık bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tüketici beklentilerine ilişkin raporunda Avro Bölgesi tüketicilerinin gümrük vergileri nedeniyle harcamalarını azalttığını ve ABD ürünlerinden uzak durduğunu kaydetti. Avro Bölgesi eylül tüketici güven endeksi -14,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche hisseleri, 2025 karlılık tahminini düşürmesinin ardından yüzde 7,19 değer kaybetti. Porsche’nin en büyük hissedarı Volkswagen Group hisseleri de yüzde 7,09 geriledi. Analistler, Alman otomotiv sektörünün yüksek maliyetler ve küresel baskılar karşısında kırılgan olduğunu belirtiyor. Bölge endekslerinden FTSE 100 yüzde 0,11, FTSE MIB 30 yüzde 0,26 artarken, DAX 30 yüzde 0,48 ve CAC 40 yüzde 0,30 değer kaybetti. Avrupa endeks vadeli kontratları güne pozitif başladı.

Asya Piyasaları

Asya borsalarında Trump yönetiminin H-1B kararı ve Fed üyelerinden gelen karışık mesajlarla satış ağırlıklı bir görünüm hakim. Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6 yükselirken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi. Japonya borsasında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul dün alış ağırlıklı bir seyirle BIST 100 endeksini yüzde 1,54 artışla 11.468,07 puandan kapattı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybetti. Dolar/TL dün yatay seyirle 41,3659dan kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,20 üzerinde 41,4450den işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise küresel PMI verileri ve Fed Başkanı Powellın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için direnç seviyeleri 11.550 ve 11.650, destekler ise 11.400 ve 11.300 puan olarak öne çıkıyor.

Piyasaların bugün takip edeceği ana veriler şöyle: 10.00 Türkiye eylül finansal hizmetler güven endeksi; 10.30 Almanya eylül imalat/hizmet/bileşik PMI; 11.00 Avro Bölgesi eylül imalat/hizmet/bileşik PMI; 11.30 İngiltere eylül imalat/hizmet/bileşik PMI; 14.30 Türkiye temmuz finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri; 15.30 ABD 2. çeyrek cari işlemler dengesi; 16.45 ABD eylül imalat/hizmet/bileşik PMI; 17.00 ABD eylül Richmond Fed imalat sanayi endeksi; 19.35 ABD Fed Başkanı Powell'ın konuşması.