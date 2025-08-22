Powell: Değişen Risk Dengesi Fed'in Politika Durumunu Ayarlamasını Gerektirebilir

Powell: Değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming'de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadesini kullanan Powell, faiz indirimine kapı aralayan bir dil izledi.

İstihdam ve artan aşağı yönlü riskler

Powell, iş gücü piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti. ABD iş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın seyrettiğini, enflasyonun salgın sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştüğünü ancak hâlâ biraz yüksek olduğunu söyledi.

"Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. Ve bu riskler gerçekleşirse, hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebilir."

Politika değişiklikleri ve belirsizlik

Powell, yıl içinde ekonominin çeşitli politika değişiklikleriyle karşılaştığını vurguladı. Yükselen tarifeler'in küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini, daha sıkı göç politikalarının iş gücü büyümesini yavaşlattığını ve vergi, harcama ile düzenleyici değişikliklerin uzun vadede büyüme ve verimlilik üzerinde etkileri olabileceğini belirtti.

"Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var."

Büyüme ve tüketici harcamaları

Powell, ülke ekonomisinin yılın ilk yarısında büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını, bu yavaşlamanın büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki gerilemeyi yansıttığını aktardı. Büyümedeki yavaşlamanın bir kısmının da arz veya potansiyel üretimdeki yavaş büyümeyi yansıttığını söyledi.

Tarifeler ve enflasyon baskısı

Enflasyon cephesinde Powell, yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerinde fiyatları yükseltmeye başladığını belirtti. "Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor."

Bu etkilerin önümüzdeki aylarda birikmesinin beklendiğini, ancak zamanlama ve büyüklük konusunda belirsizlik bulunduğunu kaydetti. Powell, tarifelerin tedarik zincirleri ve dağıtım ağlarına yansımasının zaman alacağını ve tarife oranlarındaki değişimlerin uyum sürecini uzatabileceğini sözlerine ekledi.

Powell, tarifelerin daha kalıcı bir enflasyon dinamiği tetkileme ihtimalinin de bir risk olduğunu belirterek, "Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz."

Para politikası: Veri odaklı ve önceden belirlenmiş rota yok

Fed Başkanı, kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu ifade etti ve bunun zorlu bir durum yarattığını söyledi. Powell, para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyerek, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verilere ve bu verilerin ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerine göre alacaklarını vurguladı.