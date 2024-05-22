Prim gününü bu kadar dolduran yaşadı! Maaşlar ikiye katlanacak

Emeklilik sonrasında yüksek maaş alabilmek için kariyerinizde doğru adımları atmanız çok önemlidir. Bordronun doğru düzenlenmesi, stratejik başvuru tarihinin belirlenmesi ve kredi seçeneklerinin etkin kullanılması da önemli rol oynuyor. Bu faktörler emeklilik maaşınızın miktarı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir. Peki emekli maaşının artıırlması için nelere dikkat etmeli ve ne gibi önlemler almalısınız? İşte emeklilik tasarruflarınızı nasıl artıracağınız ve aklınızda bulundurmanız gereken tüm önemli ayrıntılar.

Yüksek emekli maaşı almak için yapmanız gerekenler!

Bir çalışanın en büyük hayali yüksek maaş almak ve emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürmektir. Fesih tarihi işe alım tarihine bağlıdır ancak maaşı yüksek tutabilmek de tamamen çalışanın elindedir. Bu şekilde yüksek tutarda bir emekli maaşı alabilirsiniz.

Yüksek primler mi yoksa yüksek aylık ödemeler mi?

Sadece daha fazla çalışmak veya daha fazla prim gün almak emekli maaşınızı artırmaz. Daha az prim günü olan kişiler bile daha fazla maaş alabilirler. Brüt maaş veya ikramiyeye dayalı gelir önemlidir. Sosyal sigorta kurumlarına ne kadar gelir beyan ederseniz emekli aylığınız da o kadar artacaktır. Çünkü üç döneme ait aylık elde tutma oranları ve yenileme faktörleri farklıdır. Primlerin yüksek olduğu dönemlerde, daha yüksek prim alan hak sahipleri yüksek tutarda emekli maaşı alıyor.

İki yerdeki çalışmalar sonuçlara yansıyor





Birden fazla işyerinde sigorta şirketleriyle ortaklık yapmak prim gelirinizi artırır. Sigortalı olduğunuz bölge sayısı ne olursa olsun prim günleri için her ay 30 gün olarak sayılır. Prim gün sayısı aynı kalacak ancak geliriniz artacaktır. Bunun emekliliğiniz üzerinde önemli bir etkisi olacaktır.

SSK'dan emekliliğe öncelik verin

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan kişinin ayrıldığı acente, son üç buçuk yıldaki faaliyetlerini tespit etmektedir. Son yedi sigortalılık süresinin yarısından fazlası olan 1.261 gün çalışırsanız, durumunuz ne olursa olsun emekli olursunuz. Bu kurala uymak için sigortalı bir işte çalışıyor olmanız ve son 1261 gün içinde SSK'dan ayrılmış olmanız gerekmektedir. Gelirinizin yüksek olduğunu beyan ederseniz erken emekli olabilir ve daha yüksek maaş alabiliyorsunuz.

Emeklilik maaşınızın hesaplanmasında tüm çalışma hayatınız dikkate alınır. Bu yüzden sadece son bir veya iki yılı düşünmeyin.

Dilekçenin tarihine dikkat edin!

Emeklilik başvurusu yaptığınız tarih önemlidir. Sene sonu dilekçesi ile sene başında dilekçe verilmesi arasında hesaplama farkları vardır. Emeklilik başvurunuzu yeni yıldan önce mi yoksa sonra mı yapmanın daha avantajlı olduğunu belirleyebilmek için bu yılın birikimli emeklilik artışını bu yılın yenileme faktörüyle (bu yılki TÜFE artış oranı + ülke büyüme oranının %30'u) karşılaştırmak gerekiyor. Emeklilik artışınızın yenileme faktörünüzü aşması durumunda başvurunuzu yıl sonundan önce yapmanız gerekmektedir. Eğer aşağıdaysa Ocak ayına kadar beklemeniz gerekecek. Tabii bekleme nedeniyle kaybettiğiniz emekli aylığını da hesaba katmalısınız.

Maaş bordrosu önemli

Aylık gelir maaşın belirlenmesinde en önemli faktördür. Bu nedenle öncelikle gerçek maaşınızın bordro ekstrenizde listelendiğinden emin olun. Bunun yerine, maaşın yanı sıra ek faydaların nasıl görüntülendiğine odaklanın. İkramiye veya ikramiye gibi düzenli nakit ödeme durumunuz varsa, bunların da brüt gelirinize dahil edildiğinden emin olun. Bu prim gelirinizi artırır ve emekliliğinizi etkiler.

Borçlanmanın emekli maaşına etkisi, kişinin prim gün sayısına, dönemine ve prim ödediği gelire bağlıdır. Örneğin; 2008'den sonra zorunlu askerlik yapan bir kişinin asgari ücret üzerinden ikramiye ödemek zorunda kalıp kalmayacağı 2008'den bu yana ücret eğilimlerine bağlı olacaktır.

Yüksek emekli maaşı alabilmek için yüksek gelire sahip olmak yeterli değildir. Doğru adımları takip etmek de önemlidir. Emekli maaşınızı artırma seçenekleri arasında daha yüksek toplam maaş, birden fazla iş, SSK emekliliğinize öncelik vermek, erken hareket etmek, son başvuru tarihlerini karşılamak, maaş bordronuzu doğru düzenlemek, kredi seçeneklerini iyi kullanmak vb. sayılabilir. Tüm bu adımları ise dikkate alarak emekliliğinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.