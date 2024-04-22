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PTT'den 5 bin TL acil destek ödemesi! Dar gelirli hanelere başvurular açık

PTT karşılıksız 5 bin TL geri ödeme yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:03
PTT'den 5 bin TL acil destek ödemesi! Dar gelirli hanelere başvurular açık

PTT yeni destek ödemelerini duyurdu! Başvuru yapanlara 5 bin TL karşılıksız ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT 5 BİN TL DESTEK ÖDEMELERİ

Dar gelirli vatandaşlara birçok kurum destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bazı ödemeler sürekli olarak yapılırken bazıları bir defaya mahsus yapılıyor. PTT tarafından verilecek 5 bin TL destek ödemeleri de kısa süreli olarak verilecek. Başvuru yapmak için kimlik kartıyla PTT şubelerine gitmek yeterli oluyor. 

ptt 5 bin tl destek ödemesi

Aynı zamanda başvurularınızı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla da yapabilirsiniz. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini PTT aracılığıyla kimlik kartlarıyla çekebiliyor. ödemelerden faydalanmak için sosyal destek alıyor olma ve işsizlik kriterlerine uyulması gerekiyor. Şartları taşıyan bütün vatandaşlar ödemelerden faydalanabiliyor. Eğer desteği alan vatandaş sigortalı bir işe girerse destek ödemeleri kesiliyor. 5 bin TL ödemelerden faydalanmak için başvurularınızı hemen PTT şubelerine giderek yapabilirsiniz! 

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