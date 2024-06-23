PTT'den ilaç gibi gelecek 10.000 TL ödeme! Çalışan, çalışmayan hemen başvurabilir

PTT'den ilaç gibi ödeme kampanyası! 10 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT 10 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kurumların ödemelerini yakından takip ediyor. PTT tarafından yapılan son duyurulara göre emekliler ve sigortalı çalışanlara özel ödeme yapıyor. PTT kredisinden faydalanmak için kimlik kartı ve cep telefonu aracılığıyla başvuru yapılması gerekiyor.





PTT müşterilerine gelir belgesi veya kefil istemeden ödeme yapıyor. Kısa mesaj yoluyla başvuru yapmak için PTT yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numarası eklenerek 3050 numarasına gönderilmesi gerekiyor. Aktif Bank işbirliği ile yapılan kampanya kapsamında yapılan ödemelerle ilgili detaylı biliye PTT resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Emekli maaşını PTT aracılığıyla alan emekliler ise 70 bin TL'ye kadar ödeme alabiliyor.