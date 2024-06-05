PTT emeklilere kesenin ağzını açtı! Tek seferlik ikramiyeye tek başvuru yeter

PTT, emeklilere yönelik dev bir kampanya başlatıyor! Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu adım, emeklilerin nakit ihtiyaçlarına çözüm olacak nitelikte.

Aktif Bank işbirliğiyle yürütülen bu özel kampanya kapsamında, SSK, bağ-kur ve memur emeklileriyle EYT emeklileri PTT'nin kapısını çalabilecek. İşte detaylar:

PTT, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere düşük faizli kredi desteği sunuyor. 20.000 TL'den başlayan kredi imkanlarıyla emeklilerin yanında.







Kredi limitleri ve vade süreleri, emeklilerin kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak belirleniyor. 20.000 TL ile 50.000 TL arası kredilerde 36 ay vade, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredilerde 24 ay vade ve 100.000 TL üzeri kredilerde 12 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor.

Başvurular şubelerden TC kimlik kartı ile veya SMS yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Tek bir SMS ile başvuru yapmak isteyen emekliler, T.C. kimlik numaralarını yazıp "kredi" yazarak 30 50 numarasına mesaj gönderebiliyorlar.

Bu adım, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor. PTT'nin düşük faizli emekli kredisi desteği, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik güvenliklerini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Emekliler, bu fırsatı kaçırmadan PTT şubelerine başvurarak veya SMS yoluyla kolayca taleplerini iletebilirler.