PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

Doğalgaz fatura ödemelerine dair düzenleme yapılırken dar gelirli ailelere maddi destek verildi. E devlet üzerinden başvuru yapılmasıyla beraber onaylanan kişilere 3.500 TL'ye kadar nakit verilecek. Bununla beraber 900-2.500 TL olarak ödemesi yapılan doğalgaz desteğinin 1500-2.500 TL'ye yükseltileceği bilgisi verildi.
DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURUSU
E devlet üzerinden yapılan başvurularla beraber TC kimlik numarası ve şifresiyle beraber bakanlığı sayfasından ''sosyal yardım başvuru hizmeti'' sayfasına giriş sağlanarak başvuru iletilir. Doğalgaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartlarına aktarılacaktır.
Doğalgaz fatura ödemelerine dair düzenleme yapılırken dar gelirli ailelere maddi destek verildi. E devlet üzerinden başvuru yapılmasıyla beraber onaylanan kişilere 3.500 TL'ye kadar nakit verilecek. Bununla beraber 900-2.500 TL olarak ödemesi yapılan doğalgaz desteğinin 1500-2.500 TL'ye yükseltileceği bilgisi verildi.
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