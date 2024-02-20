PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

Doğalgaz fatura ödemelerine dair düzenleme yapılırken dar gelirli ailelere maddi destek verildi. E devlet üzerinden başvuru yapılmasıyla beraber onaylanan kişilere 3.500 TL'ye kadar nakit verilecek. Bununla beraber 900-2.500 TL olarak ödemesi yapılan doğalgaz desteğinin 1500-2.500 TL'ye yükseltileceği bilgisi verildi.



DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURUSU

E devlet üzerinden yapılan başvurularla beraber TC kimlik numarası ve şifresiyle beraber bakanlığı sayfasından ''sosyal yardım başvuru hizmeti'' sayfasına giriş sağlanarak başvuru iletilir. Doğalgaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartlarına aktarılacaktır.

