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PTT tek seferlik yardım vanasını açtı! Başvuranlara 2 bin 890 TL ödeme: Tek bir şart aranıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli şartları taşıyan kişilere 2.891 TL nakdi destek sağlıyor. Bu ödemeler, hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılabiliyor veya en yakın PTT şubesinden alınabiliyor. Peki, bu destekten yararlanmak için hangi şartları sağlamak gerekiyor? İşte başvuru koşullarının tüm detayları...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:46
PTT tek seferlik yardım vanasını açtı! Başvuranlara 2 bin 890 TL ödeme: Tek bir şart aranıyor

Yaşlı aylığı, engelli maaşı, çocuk parası gibi sosyal desteklerle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir sosyal yardım programı başlatıyor. Bu program kapsamında, belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi ailelere tek seferlik bir ödeme yapılacak. Böylece, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yaşam koşulları iyileştirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vefat eden yakınları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak amacıyla "Vefat Yardımı" programını başlattı. Bu programa göre, 3294 sayılı yasa kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihinden sonra yakınını kaybeden, sosyal yardım alan ailelere 2.891 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların, ikamet ettikleri ilçedeki belediyeye başvurmaları gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Vefat yardımı için belediyelerin listelerini beklemek gerekmemektedir. Vefat eden kişinin yakını, ölüm belgesi ile birlikte başvuru yaparak yardım sürecini başlatabilir.

Vefat Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yakınınızı kaybeden 3294 sayılı yasa kapsamındaki tüm Türk vatandaşları, vefat yardımı başvurusunda bulunabilir. Başvuru için sadece kimlik belgeniz ve vefat eden kişinin ölüm belgesi yeterlidir.

Kolay ve Pratik Başvuru Yolları

  • E-Devlet Kapısı: En hızlı ve kolay yol, e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak doğrudan başvurunuzu gerçekleştirmektir.
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV): E-Devlet kullanımında zorluk yaşayan kişiler, ikamet ettikleri il veya ilçedeki SYDV'ye giderek başvuruda bulunabilirler.

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