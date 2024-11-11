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Putin'den Enerji Şirketlerine Gizlilik İzni

Putin, Novatek, Surgutneftegaz ve LNG projeleri için bilgilerin gizli tutulmasına izin veren kararnamesini onayladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:55
Putin'den Enerji Şirketlerine Gizlilik İzni

Putin'den Enerji Şirketlerine Yeni Gizlilik Kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önde gelen enerji şirketleri arasında yer alan Novatek ve Surgutneftegaz’ın yanı sıra, iki önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin bilgilerini gizli tutma izni verdi.

Putin’in onayladığı kararname, Rusya’nın enerji sektörüne ilişkin belirli muafiyetler tanıyarak, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Bu karar çerçevesinde, Rusya’nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek ve Surgutneftegaz artık detaylarını gizli tutabilecek.

Kararnamede, ülkenin en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2 ve Yamal LNG’ye de benzer muafiyetler tanındığı belirtildi. Novatek, Rusya'nın en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2'nin ana hissedarı konumunda bulunuyor.

Öte yandan, ABD, Novatek, Surgutneftegaz şirketlerine ve Arktik LNG 2 projesine yaptırım uyguluyor. Bu durum, Rusya’nın enerji sektöründeki gelişmelerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini artırmakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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