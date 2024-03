Ramazan öncesi et fiyatlarına fren ayarı! Kırmızı et için flaş hamle geldi

Ramazan Ayı öncesinde vatandaşın kırmızı et alımının kolaylaştırılması için adımlar atıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIRMIZI ET TEDBİRLERİ

Rekabet Kurumu Ramazan Ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarıyla ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle vatandaşın uygun fiyata et ve et ürünlerine ulaşabilmesi için gerekenin yapılabileceğini açıkladı. Kurum et fiyatlarıyla ilgili takipte olduklarını açıkladı. Küle konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'İncelemelerle 2023 senesinde soruşturmamıza göre piyasanın büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemler yapması sebebiyle 73 milyon TL idari para cezası verildi.





Ramazan ayı yaklaşırken günümüzde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri. Paralel şekilde konu hakkında Kurumumuza intikal eden şikayetlerde artış var. Bu sebeple kuşkusuz Rekabet Kurumu vatandaşımızın uygun fiyata et ve et ürünlerine ulaşabilmesi için üstüne düşeni yapacak. Kurumumuza gelen şikayetler titizlikle değerlendirilecek. Yürütmekte olan sektör incelemesiyle önemli bulgulara ulaşıyoruz. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak isterim. En ufak bir suistimal olursa soruşturma açarak şirketlere ciroların yüzde 10'una kadar en ağır para cezalarını vereceğiz. Suni fiyat artışlarına tolerans göstermeyeceğiz ve niyet eden kişilere de en ağır yaptırımları uygulayacağız.'