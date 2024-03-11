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Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan öncesinde önemli destek sağlıyor! Aile Bakanlığı, Aile Destek paketi kapsamında yapılacak ödemeler için başvuruların başladığını müjdeliyor. Sosyal yardımların genişletildiği bu dönemde, Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni destek paketleri hazırlanarak yardımlar artırılıyor. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 11.03.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:21
Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik devletin başlattığı Ramazan yardımı kampanyası, Aile Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Sosyal yardımların kapsamını genişleten Aile Destek paketi ödemeleri, Ramazan ayı öncesinde başvurulara açıldı. Aile Bakanlığı'nın bu girişimi, dar gelirli ailelere yeni destek paketleri sunarak, halihazırda devam eden Aile Destek paketi yardımına ek olarak Ramazan yardımını içeriyor. 2900 TL'lik Ramazan yardımı için başvurular, PTT şubelerinden T.C. kimlik kartı ile yapılabilecek. Ancak, kimlerin bu yardımdan yararlanabileceği ve Aile Destek paketi ne zaman ödenecek gibi sorular da merak konusu.

nakit desteği

Hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken dar gelirli vatandaşlar, devletin Ramazan öncesi başlattığı yardım kampanyası ile rahat bir nefes alacaklar. Muhtaçlık sınırının altında olan bireylere yönelik bu yardım ödemesi, Aile Destek paketi ödemeleri devam ederken PTT aracılığıyla 2900 TL olarak gerçekleştirilecek. Ramazan yardımı almak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik kartları ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek başvurularını yapabilecekler. Bu yardımın alınabilmesi için ise hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.

Ayrıca, devletin sunduğu Aile Destek paketi yardımı ödemeleri de Ramazan ayına kısa bir süre kala devam ediyor. 15 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak olan bu yardım için başvurular, henüz başvuruda bulunmamış olan vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden T.C. kimlik kartı ve şifre ile yapılabilir. Aile Destek yardımı, muhtaçlık kriterine uygun olan ailelere minimum 850 TL ve maksimum 1250 TL olarak ödenmektedir. Başvuru yapmak isteyenler aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da aile yardımı başvurusu gerçekleştirebilirler.

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