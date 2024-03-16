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Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaş uygun alışveriş yapacağı market arayışına girdi. O İlimizde birçok şubesi olan o market ramazan ayı boyunca dev indirimlere imza attı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 16.03.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:59
Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Son dönemde artan maliyetler ramazan ayında da vatandaşa rahat bir alışveriş fırsatı vermiyor. Artan maliyetlere inat İzmir’deki o market indirimler yapmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde…

hülya

RAMAZAN BOYUNCA O MARKETLERDE FİYATLAR SABİTLENDİ... ENFLASYON YOK... ZAM YOK... YETİŞEN ALIYOR...!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artan enflasyon, yükselen dolar kurları ve fiyatlar nedeniyle bu günlerde insanların yüzleri pek mutlu değil. İzmir'de ise durum biraz farklı, işte tüm detaylar...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Akıncılar Mahallesi'nde enflasyonla mücadele eden halkın mutfaklarını hayata geçiren Halk Bakkal/Halk Kasap'ın 15'inci şubesinin açılışını yaptı. Başkan Soyer, Ramazan ayı boyunca Halkın Bakkalı/Halkın Kasabının tüm şubelerinde fiyatların değişmeyeceğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, halka sağlıklı, ekonomik, güvenilir gıdayı ulaştırmak amacıyla şehrin farklı yerlerinde açtığı popüler bakkal/kasap dükkanlarına bir yenisi daha eklendi. Meşhur Bakkal/Meşhur Kasap'ın 15'inci şubesi Buca Akıncılar ‘da açıldı.

Yeni şubenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’de hayat pahalılığı ile ilgili benim bir şey söylememe gerek yok. Herkesin mutfağında yangın var. Herkes derken kur korumalı mevduattan yararlananları kastetmiyorum. Halkımız enflasyon altında ezim ezim eziliyor. Bu yüksek enflasyona karşı ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ Her fabrika bir kaledir’ sözünden ilham alarak İzmir’de dört kale açtık Halkımızı bir nebze de olsun nefes aldırmaya çalışıyoruz. Tüm şubelerimizde fiyatlar bir ay artmayacak. Yurttaşlarımız Ramazan ayı boyunca en azından etin fiyatı ne olacak demeyecek” dedi.

HEM EKONOMİK HEM GÜVENİLİR

Halkın Kasabı mağazalarında satılan kırmızı et ürünleri kısa sürede İzmirlilerin vazgeçilmezi haline geldi. Halk Kasabı'nda kıyma 419 TL/kg, dana köfte 450 TL/kg, sosis ise 550 TL/kg fiyatla satışa sunuluyor.

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