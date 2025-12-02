RAMS Park House Maslak satışa çıkıyor: 5-7 Aralık lansmanı

RAMS Park House Maslak satışa çıkıyor

RAMS Türkiye, İstanbul Maslak'ta geliştirdiği RAMS Park House Maslak projesini tanıttı. Projenin 5-7 Aralık tarihleri arasında lansman dönemi kapsamında satışa sunulacağı bildirildi.

Projenin kapsamı ve hedefi

Şirketten yapılan açıklamaya göre proje, sadece bir konut yatırımı olmanın ötesinde, bölgenin yaşam kültürünü dönüştürmeyi amaçlayan ölçekli ve vizyoner bir şehircilik yaklaşımıyla hayata geçiriliyor. 409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde konumlanan projede modern mühendislik çözümleri, ferah blok aralıkları ve 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesi öne çıkıyor. Projenin iki yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Sosyal donatılar ve yaşam olanakları

RAMS Park House Maslak, 7 bin 500 metrekarelik çarşı alanı ve kapsamlı sosyal donatılarıyla All In One konseptinde planlandı. Projede açık-kapalı yüzme havuzları, Yoga - Zen stüdyosu, boks kulübü, paylaşımlı ofis alanları, çocuk oyun dünyaları, hamam ve sauna gibi geniş bir yelpazede hizmetler yer alacak. Ayrıca spor alanları, bisiklet parkurları, dinlenme terasları ve rekreatif açık alanlar da site sakinlerine sunulacak.

Öne çıkan özel alanlar

Projede evcil hayvan oteli, çocuklar için güvenli kreş alanı, gökyüzüne açılan panoramik deneyim sunan sky lounge ve sky pool, sağlıklı yaşamı destekleyen sky fitness merkezi ile site sakinlerine hızlı çözüm sunacak özel klinik gibi alanlar yer alacak.

Konum ve ulaşım

RAMS Park House Maslak, TEM Otoyolu, Büyükdere Caddesi ve metro hattına yakın konumda; dört farklı giriş-çıkış alternatifi ile erişilebilir bir noktada bulunuyor. Ayrıca projenin önünde yer alan ve 2029 yılında tamamlanması planlanan yeni metro istasyonunun bölgenin ulaşım potansiyelini artırması bekleniyor. Proje, teraslı, balkonlu ve bahçeli daire seçenekleriyle alıcıların beğenisine sunulacak.

Yönetim kurulu başkanının değerlendirmesi ve satış koşulları

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, lansmandaki konuşmasında projenin vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi: "RAMS Park House Maslak, yalnızca Maslak’ın değil; İstanbul’un dönüşüm vizyonuna da katkı sağlayan kapsamlı bir yaşam projesi olarak yükseliyor. Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız; modern, ferah ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak. Uluslararası tecrübemizi bu topraklarda değer üreten projelere dönüştürmekten gurur duyuyoruz. Proje, 60 ay vade ve 0 faiz seçenekleriyle, 5-7 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak."

RAMS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEVRAN BÜLBÜL