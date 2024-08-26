Reel Kesim Güven Endeksi Ağustos'ta Düştü

Reel Kesim Güven Endeksi'nde Düşüş

Reel Kesim Güven Endeksi, 2023 yılı ağustos ayında 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri kapsamında elde edilen verilere göre, bu düşüş kaydedildi.

İktisadi Yönelim Anketi Sonuçları

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yerinin görüşlerinin toplanmasıyla oluşturuldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,7 puan azalarak 98,0 seviyesine ulaştı.

Anket Sorularının Etkisi

Endeksi oluşturan anket sorularında bazı dikkat çeken değişimlerin olduğu gözlemlendi. Son 3 aylık toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokundaki değerlendirmeler endeksi artırıcı yönde etkilerken, gelecek 3 aydaki ihracat siparişleri ve istihdam beklentileri ise azalması yönünde bir etki bıraktı.

ÜFE Beklentileri Düşüş Gösterdi

Ayrıca, gelecek 12 ay sonundaki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, 0,1 puan düşerek %51,7 seviyesine geriledi. Ortalama birim maliyetlerde gelecek 3 ayda artış bekleyenlerin oranı güçlenirken, son 3 ayda maliyet artışı bildirenlerin değerlendirmeleri zayıfladı. İçinde bulunulan sanayi dalındaki genel gidişat konusunda ise kötümser bakış açıları arttı.

Bu veriler, imalat sektöründeki belirsizliklerin ve güven endeksinin nasıl etkilendiğine dair önemli ipuçları sunuyor.